Rossella Erra parla della dieta ferrea dopo che ha avuto "paura di morire", persi 37 chili: come sta oggi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Rossella Erra è uno dei volti più amati della trasmissione Ballando con le stelle. Il “tribuno del popolo” del noto show del sabato sera è apprezzato dal pubblico per la sua spontaneità. E, in un recente programma televisivo, Erra si è aperta senza filtri anche sulla dieta che l’ha portata a perdere peso. Se è dimagrita, ha rivelato, è stato per salvaguardare la propria salute.

Rossella Erra costretta a perdere peso

Mercoledì 22 aprile 2026, Rossella Erra è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, in una puntata che ha trattato il tema dell’obesità e dei suoi rischi.

In passato, la protagonista di Ballando con le stelle, è stata affetta da obesità in modo grave. “Mi sono sentita male e ho avuto paura di morire” ha confidato.

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Paragonando la sua condizione a “come quando guidi nella nebbia e non sai più dove andare” ha raccontato che “non è bello non avere la presenza di sé stessi, non sentirsi più la testa e non riuscire a riconoscere le persone per il cibo”.

“Sono stata obbligata a dimagrire. – sono le sue parole – Dovevo farlo per me, per mia figlia, per mio marito”.

Quanto è dimagrita

Rossella Erra ha intrapreso un percorso di dimagrimento che le ha fatto perdere 37 chili. È seguita da un nutrizionista e segue un allenamento mirato.

“Sto facendo yoga su sedia e ballo su sedia” ha raccontato a La Volta Buona, parlando dell’utilizzo di un’app apposita: “Mi fa pure i cazziatoni perché se un giorno non la apro, lei inizia a mandarmi le notifiche”.

“Mi sento molto goffa, però, lo devo fare per stare bene con me stessa” aveva confidato in passato.

Le difficoltà non mancano, “non sono molto serena, questa dieta mi sta mettendo alla prova per me non è semplice”, eppure Rossella è certa: “non posso e non devo mollare perché è una questione di salute”.

Il consiglio del medico sulla dieta

Le restrizioni alimentari non sono sempre facili da gestire. A La Volta Buona, Erra ha raccontato: “Ieri sera io ho avuto un attacco di fame tremendo, ho aperto tutte le ante di casa per cercare qualcosa da mangiare. Mi è venuta una pazzia. Non ho trovato nulla. Nulla perché io non compro più niente”.

Il dottore Giorgio Calabrese, specializzato in Scienza dell’Alimentazione, anch’egli presente in studio, ha dato un consiglio a riguardo.

“In casi come questo devi tenere sempre in frigo dei pezzi di finocchio crudo messo magari in vinaigrette, del pomodorino pachino, delle carote, cioè delle cose che ti fanno masticare e quindi poi ti danno la possibilità di sentirti bene” è il trucco del dottore.