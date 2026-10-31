Rossella Perticone, tra social e musica: “Non attrai quello che vuoi, attrai quello che sei”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Rossella Perticone sogna di cantare in uno stadio, ma confessa di avere ancora paura di affrontare molte dinamiche legate al suo mondo: una contraddizione che spera di superare andando incontro a ciò che la spaventa e che racconta molto della cantautrice cresciuta a Fiuggi, oggi impegnata a trasformare la visibilità conquistata sui social in una carriera musicale. Con il nuovo singolo Straordinario riflette sul desiderio di realizzarsi e sul coraggio necessario per affrontare le proprie insicurezze. In questa intervista a Virgilio Notizie, Rossella Perticone ripercorre un’infanzia segnata dal bullismo, il rapporto con il nonno Paolo, l’insegnante di canto che non la riteneva adatta al palcoscenico e il percorso di psicoterapia che l’ha aiutata a ritrovare fiducia nella propria voce.

In Straordinario canta il desiderio di realizzare grandi sogni. Qual è quello che ancora oggi fatica a confessare per timore di sembrare presuntuosa o troppo ambiziosa?

“Non me ne vergogno più, perché ho lavorato molto su questo aspetto, anche se a volte esprimere ad alta voce certi desideri resta difficile. Il mio grande sogno è la musica. Mi piacerebbe cantare in uno stadio, per esempio. So che può sembrare un’affermazione presuntuosa, ma è ciò che desidero. Ormai lo dico senza nascondermi”.

Il suo brano affronta anche il tema del manifesting. Viviamo in un’epoca in cui ci viene ripetuto che basta desiderare intensamente qualcosa per ottenerla. Non rischia di diventare una forma di colpevolizzazione per chi, nonostante gli sforzi, non riesce a raggiungere i propri obiettivi?

“Assolutamente sì. Anche perché il vero manifesting, se lo interpretiamo attraverso le tradizioni spirituali, non funziona esattamente così. Non attrai quello che vuoi, attrai quello che sei. Per sentirsi davvero liberi di desiderare bisogna lavorare profondamente su se stessi e non è affatto semplice. Non dovremmo colpevolizzarci, anche se certi messaggi legati alla crescita personale hanno proprio questo risvolto: se non ho ottenuto un risultato, significa che non mi sono impegnata abbastanza o che non sono all’altezza. In realtà, il manifesting è anche un atto di fede. Significa credere che l’universo collabori con noi, anziché ostacolarci, anche quando gli eventi non seguono la direzione sperata. Se un desiderio non si realizza, forse non corrisponde a ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Mi affascina proprio questa collaborazione tra il terreno e ciò che non lo è, tra il visibile e l’invisibile. Da una parte ci sono il desiderio, l’obiettivo e la capacità di immaginarlo, anche in grande. Dall’altra occorre orientare emozioni, pensieri e soprattutto azioni verso quella meta. È una pratica che responsabilizza e, allo stesso tempo, allena la fede. Non in senso religioso, ma spirituale. Questa è la mia visione”.

Le è mai capitato di desiderare qualcosa con tutta se stessa senza riuscire a ottenerlo? Che insegnamento ne ha tratto?

“Tantissime volte, soprattutto nelle relazioni, sia di amicizia sia sentimentali. È un ambito particolare, perché con le persone il manifesting non funziona: non possiamo costringere qualcuno a volerci bene o a restare al nostro fianco. E meno male! Dalle delusioni affettive ho imparato a scrivere canzoni, ma anche ad accettare che nella nostra vita arrivi ciò che è giusto per noi. Quando un rapporto finisce o non nasce affatto, forse non era destinato a far parte del nostro percorso. Adesso ne parlo con grande serenità, ma viverlo è decisamente più difficile. Poi c’è la musica. Sto costruendo la mia strada e raccogliendo molte soddisfazioni, ma non sono ancora arrivata dove vorrei. Anche questo è un sogno in continua evoluzione”.

In Straordinario invita ad affrontare le proprie paure. Qual è l’ultima esperienza che ha deciso di vivere proprio perché la terrorizzava?

“Durante un viaggio a Budapest sono entrata in un locale dove è possibile accarezzare e tenere in mano alcuni animali. Tra questi c’era un serpente, di cui ho sempre avuto moltissima paura. Alla fine ho trovato il coraggio di prenderlo in mano ed è stata un’esperienza bellissima. Ho scoperto un animale affascinante, anche per le sensazioni che mi ha trasmesso. Può sembrare un episodio banale, ma mi ha insegnato che dietro ciò che ci spaventa, anche quando si tratta di una paura apparentemente insignificante, può nascondersi un’emozione meravigliosa. Bisogna soltanto trovare il coraggio di affrontarla”.

Esiste, invece, una paura che ancora oggi riesce ad avere la meglio su di lei?

“Tantissime! Sono una persona molto energica, anche nella musica, ma convivo con numerose insicurezze e combatto una battaglia continua. A volte la paura prende il sopravvento, persino nel mio lavoro. Temo di affrontare diverse situazioni legate a questa professione. Eppure continuo a farlo, perché il cuore batte più forte per quella che considero la mia missione. Il desiderio di realizzarla supera il timore. Quindi sì, di paure ne ho quante ne vuole!”.

US: Clarissa D’Avena

Nel brano compare anche suo nonno, attraverso un insegnamento sul valore del presente. Che rapporto avevate? C’è qualcosa che non ha fatto in tempo a dirgli?

“Mio nonno si chiamava Paolo ed è stato il legame più importante della mia vita. È stato il primo a vedermi davvero per quella che ero. Aveva capito che desideravo cantare quando avevo appena quattro anni. Riusciva a guardare oltre le aspettative che spesso gli adulti proiettano sui bambini. Purtroppo è scomparso quando avevo dieci anni, ma non ho rimpianti. Avevamo un rapporto sincero, ci dicevamo tutto e ci volevamo profondamente bene. Non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Conservo anche una convinzione personale: credo che i legami continuino oltre la morte. Sento che siamo vicini ancora oggi. Se dovessi scegliere un ricordo da custodire per sempre, anche tra trent’anni o cinquant’anni, sceglierei proprio i momenti trascorsi con lui”.

Nel suo percorso ha incontrato anche persone che hanno cercato di ridimensionare le sue ambizioni. Chi ricorda in particolare?

“Diversi insegnanti. La mia prima insegnante di canto, per esempio, mi escludeva dai concerti, persino dai cori, perché non mi riteneva all’altezza, né emotivamente né tecnicamente, di esibirmi su un palco. Sono parole sue. È stato un ostacolo enorme. Per fortuna non le ho mai creduto fino in fondo, anche se quell’esperienza mi ha fatto perdere molto tempo e fiducia. Durante l’adolescenza gli insegnanti diventano punti di riferimento importanti, quindi non è stato facile. Alla fine, però, ho imparato che la voce che conta di più è la mia. Se devo indicare chi ha ostacolato maggiormente il mio percorso artistico, penso proprio a lei”.

Un insegnante che scoraggia le ambizioni di un ragazzo può comprometterne la fiducia e rallentarne il percorso. Quanto pesa, secondo lei, questa responsabilità educativa?

“Moltissimo. Spesso le persone proiettano sugli altri i propri limiti. Se hanno considerato irrealizzabile un obiettivo, finiscono per convincere anche chi hanno davanti che sia impossibile raggiungerlo. Quasi volessero svegliarlo da un sogno. Naturalmente non mi riferisco a tutti gli insegnanti. Credo, anzi, che siano tra le figure più importanti della società, proprio per l’influenza che esercitano sulla crescita di una persona. Trascorriamo con loro moltissimo tempo, talvolta persino più che con la famiglia. Inoltre, il rapporto è diverso: un adulto esterno al nucleo familiare può diventare determinante nel farci credere nelle nostre capacità e incoraggiarci a compiere una scelta”.

Nel suo caso, chi l’ha aiutata a ritrovare quella fiducia?

“La mia psicoterapeuta. L’esperienza con l’insegnante di canto mi aveva portata in analisi e proprio lì ho trovato una figura capace di incoraggiarmi a seguire il mio sogno. Mi ha aiutata a riconoscere quanto credessi nella musica. È stato fondamentale. Come vede, una figura di riferimento può cambiare completamente la direzione di una vita”.

Che cosa ha significato recuperare la fiducia nella propria voce?

“In realtà quella consapevolezza l’avevo già da ragazzina, poi l’ho persa. Ho dovuto recuperare l’entusiasmo dell’infanzia, quando cantavo anche male, devo ammetterlo! Ero piuttosto sgraziata, soprattutto da piccolissima. Ma avevo una passione enorme. Ritrovare quel fuoco dentro di me è stata la soddisfazione più bella”.

È cresciuta a Fiuggi e successivamente si è trasferita a Roma. Che bambina era Rossella Perticone?

“Molto fantasiosa, molto Leone, nel senso del segno zodiacale. Forse da piccola avevo persino più fuoco di oggi. Vivevo ogni emozione al massimo. Era come avere un mixer con tutti i livelli alzati: gioia, tristezza, entusiasmo, tutto amplificato. Seguivo l’istinto e mi godevo la vita. Allo stesso tempo, però, sono stata una bambina piuttosto sola. Ho imparato presto a stare con me stessa, coltivando un mondo interiore nel quale rifugiarmi. Sono sempre stata una grande sognatrice”.

Da dove nasceva quella solitudine? Era una condizione scelta oppure imposta dalle circostanze?

“Durante l’infanzia ho avuto rapporti difficili con i miei coetanei e ho subito bullismo. La solitudine, quindi, era una presenza concreta. Con il tempo ho cercato di dare un significato a quell’esperienza, senza voler assumere il ruolo della vittima. È semplicemente una parte della mia storia. Ci sono stati anni in cui non avevo nessuno da chiamare. Restavo a casa a cantare oppure andavo a giocare a golf, uno sport che praticavo da bambina e nella prima adolescenza. Quella era la mia quotidianità”.

Che rapporto ha oggi con i suoi genitori?

“Ho un rapporto bellissimo sia con mia madre sia con mio padre. Con entrambi ho un legame molto stretto, naturalmente con gli scontri e le difficoltà che possono esserci in ogni famiglia. Sono profondamente grata ai miei genitori e mi considero fortunata per la famiglia in cui sono nata”.

Oggi, dopo un’infanzia segnata anche dall’esclusione, ha costruito una community sui social di quasi centomila persone. Che significato ha per lei? Lo considera anche un riscatto personale?

“Sì, soprattutto una forma di libertà. Mi ha aiutata a superare l’immagine che avevo di me stessa, quella di un brutto anatroccolo fuori posto. Ho capito che il proprio mondo esiste, anche quando non lo si trova subito. Non incontrare le persone giuste durante l’infanzia non significa essere destinati a rimanere soli. Oggi, per esempio, sono molto soddisfatta delle mie relazioni. Naturalmente fa impressione. Una parte di me fatica ancora a credere a quanto sia successo nell’ultimo anno. Sui social vediamo numeri, ma dietro ogni account c’è una persona reale, con la propria vita e la propria storia. Pensare che così tante persone abbiano scelto di seguirmi è incredibile. Per me è amore”.

Con MusiVersi ha raggiunto un pubblico molto ampio. Si sente soprattutto una cantautrice che sta costruendo la propria carriera oppure una creator che deve ancora convincere i follower a seguirla anche nella musica?

“Non mi definisco una creator digitale, nonostante sia molto attiva sui social. Sono un’artista che utilizza i video per trasmettere le proprie parole e far conoscere le canzoni. La carriera musicale, però, è una scalata continua. Un conto è ottenere visibilità online, un altro è costruire un pubblico che ti segua anche fuori dallo schermo. Bisogna arrivare al punto in cui le persone scelgano di ascoltare e acquistare la tua musica, credano nel progetto e vengano ai concerti. È il percorso che sto cercando di costruire”.

I suoi video iniziano spesso con una riflessione parlata, prima di lasciare spazio alla musica. Non teme che il pubblico finisca per seguire più i suoi pensieri che le sue canzoni?

“In realtà sono contenta, perché quei video si concludono sempre con un mio brano. E nella maggior parte dei casi le persone hanno capito che sono una cantautrice e che le riflessioni nascono dal mio lavoro artistico. Sui social abbiamo pochissimi secondi per catturare l’attenzione. Un’introduzione parlata probabilmente funziona meglio di una musicale, perché ascoltare un’artista sconosciuta richiede una disponibilità che non tutti hanno mentre scorrono i contenuti. Siamo bombardati di stimoli. È più facile fermarsi davanti a qualcuno che sembra un’amica intenta a parlarci. L’importante è che, attraverso quelle parole, arrivi anche la mia musica. E sta succedendo. Tra l’altro, anche i video più strettamente musicali stanno ottenendo buoni risultati”.

La sua comunicazione ruota attorno all’autenticità e alla crescita personale. Le capita di sentirsi obbligata a mostrarsi positiva anche nei momenti difficili?

“No, perché nella mia comunicazione c’è spazio anche per la sofferenza. Nelle canzoni e nei video cerco di trasmettere un messaggio preciso: bisogna avere il coraggio di guardare in faccia ciò che ci fa male, senza rifugiarsi nella positività tossica. Naturalmente i social mostrano soltanto una parte della vita. Non mi piace spettacolarizzare il dolore e preferisco affrontare i momenti più difficili nella mia sfera privata, attraverso l’analisi o il confronto con gli amici. Per me i social restano uno spazio professionale. Non sento il bisogno di interpretare un personaggio o fingere di stare bene”.

Come cerca di coltivare la felicità senza negare le emozioni negative?

“Credo sia una forma di allenamento. La felicità non arriva con uno schiocco di dita. Quando soffro, cerco di attraversare quel dolore anziché nasconderlo. Allo stesso tempo provo a cambiare prospettiva, a cercare un piccolo spiraglio anche quando tutto sembra buio. Non significa negare le difficoltà, ma imparare a riconoscere anche ciò che di positivo può esistere dentro una situazione complicata. È l’approccio che cerco di condividere con la mia community”.

Per inseguire il suo sogno musicale, a quali rinunce ha dovuto fare fronte?

“Tutta la mia vita è stata organizzata intorno alla musica. Mi sono iscritta in palestra per migliorare il fiato e sostenere le esibizioni dal vivo. Ho anche scelto di interrompere relazioni che mi spegnevano, perché avevo bisogno di sentirmi viva e libera di esprimermi. Faccio fatica a immaginare chi sarei senza questo sogno. Forse ho rinunciato a una certa serenità, quella di chi vive senza sentire il peso di una missione da compiere. Non lo considero necessariamente un aspetto negativo. Avere uno scopo così preciso, però, significa avvertire continuamente la responsabilità di portarlo avanti. È diverso dal vivere giorno per giorno, senza un traguardo definito. Entrambe le condizioni hanno vantaggi e difficoltà. Probabilmente la mia rinuncia più grande è stata proprio quella leggerezza”.

Dopo tanti sacrifici, che significato attribuisce oggi al successo?

“Significa riuscire a toccare il cuore delle persone e, allo stesso tempo, vivere facendo ciò che si ama. C’è una dimensione emotiva, ma anche una molto concreta. Quando dici che fai musica, spesso ti chiedono: ‘Sì, ma di lavoro che fai?’. Per me avere successo significa anche raggiungere l’indipendenza economica attraverso la mia professione, poter fare delle scelte e costruire una vita grazie alla musica. Emozionare il pubblico è fondamentale, ma lo è anche riuscire a sostenersi con il proprio lavoro”.

Quanto incide ancora il giudizio degli altri sulla sua autostima?

“Dipende dai momenti. Grazie ai social ho scoperto di essere più forte di quanto immaginassi di fronte alle critiche, ma il giudizio altrui continua a pesare. A volte, però, sono soprattutto le mie valutazioni a mettermi in difficoltà. Sono molto severa con me stessa e sto cercando di diventarlo meno. Il perfezionismo mi porta a concentrarmi su ciò che avrei potuto fare meglio, anziché riconoscere i risultati raggiunti. Rispetto a qualche anno fa, comunque, ho fatto enormi progressi. Sto imparando a valorizzare anche i miei punti di forza e gli aspetti nei quali mi sento libera. Resto una perfezionista, purtroppo, ma sto lavorando per attenuare questo difetto”.

Oggi considera la scelta di dedicarsi alla musica soprattutto un gesto di libertà oppure una ribellione contro le aspettative degli altri?

“Oggi è soprattutto un gesto di libertà. La ribellione è stata una fase necessaria per cambiare vita. Mi sono laureata e, dopo aver indossato la corona d’alloro, l’ho posata e mi sono detta: ‘Adesso chiudo questo capitolo e apro quello artistico’. In quel momento avevo bisogno di rompere con alcuni schemi. Adesso, invece, la musica è un atto d’amore verso ciò in cui credo, non una battaglia contro qualcuno”.

Ha anticipato l’uscita di un nuovo album, che conterrà anche brani inediti. Ci sarà una canzone nella quale racconterà un aspetto di sé che finora non ha avuto il coraggio di affrontare pubblicamente?

“Sicuramente. Sarà proprio il brano che darà il titolo all’album. Non posso ancora rivelarlo, ma tornerò da lei a raccontarglielo. In quella canzone mi sono messa profondamente a nudo e sono felice di averlo fatto”.

La fiducia è un tema ricorrente nelle sue canzoni. Riesce ancora a fidarsi anche dell’amore?

“Sì, senza dubbio. Ho avuto la possibilità di conoscerlo in tante forme e continuo a crederci”.

Che significato ha per lei innamorarsi? Si lascia andare facilmente oppure ha bisogno di provare un sentimento particolarmente intenso prima di aprirsi a qualcuno?

“Sono molto sentimentale e passionale, ma non mi apro facilmente. Mi sono lasciata andare soltanto quando ho provato emozioni davvero profonde. Non parlo semplicemente dell’attrazione iniziale, ma di quella capacità che ha l’amore autentico di illuminare parti di noi stessi che spesso preferiremmo non guardare. A volte emergono aspetti scomodi, ma anche questo fa parte dell’innamoramento. Faccio fatica a buttarmi, però, quando decido di farlo, mi dono completamente”.

Anche il rapporto con la sua immagine, con la bellezza e con l’accettazione di sé è cambiato insieme a questa maggiore consapevolezza?

“Vivo ancora grandi contrasti. Ci sono giorni in cui faccio fatica ad accettarmi e altri in cui mi guardo allo specchio e penso: ‘Sei molto bella, vai avanti!’. Il mio rapporto con la bellezza non è sempre semplice, ma nel complesso direi che è positivo”.

Il suo singolo invita a desiderare una vita straordinaria. Come reagirebbe se un giorno scoprisse che il futuro non le riserva esattamente ciò che oggi sogna?

“Da un certo punto di vista scapoccerei, come si dice a Roma! Allo stesso tempo, però, ho una teoria: credo che per ciascuno di noi esista un punto di brillantezza nel mondo. Intendo un luogo, anche professionale, nel quale possiamo esprimerci liberamente ed essere davvero noi stessi. Oggi riconosco quel posto nella musica. Non escludo, però, che la vita possa condurmi altrove e che un giorno mi renda conto che la mia strada era un’altra. Torno al discorso iniziale: quando un progetto non si realizza, forse significa che non avevamo individuato perfettamente la direzione. Credo comunque che, mettendosi in viaggio verso la propria scintilla, lungo il percorso si finisca per trovare qualcosa di prezioso. Spero con tutta l’anima che il mio futuro sia nella musica e che la vita e le persone mi sorridano rispetto a questo sogno. Ma se scoprissi un’altra strada capace di permettermi di dare e ricevere ancora di più, sarei pronta ad accoglierla”.

Se oggi potesse ringraziare se stessa, per quale scelta lo farebbe?

“Per aver continuato ad ascoltare la mia voce interiore, anche quando era soffocata da tante altre influenze, e per non aver smesso di credere in me stessa. Non mi riferisco soltanto alla musica, ma a ogni ambito della mia vita. Mi ringrazierei per aver sempre creduto che, da qualche parte, esistesse un posto bello anche per me”.

Se la Rossella bambina incontrasse la Rossella adulta, quale aspetto della sua vita la stupirebbe di più?

“Probabilmente scoprire che i sogni che coltivava da piccola stanno prendendo forma. Che ciò che immaginava sta accadendo davvero, non soltanto nella sua fantasia”.

E se potesse parlare a quella bambina, quale preoccupazione vorrebbe toglierle?

“Le direi di stare tranquilla, perché continuerò a prendermi cura del suo spirito. Le prometterei di non dimenticare mai chi è veramente e di custodire quella sua parte ribelle, entusiasta, libera e un po’ pazza”.