Rossella Vitolo, dal diritto alla televisione: “Ho paura di non riuscire a realizzare tutto ciò che desidero”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Tra diritto, giornalismo e televisione, Rossella Vitolo ha costruito un percorso professionale che sfugge alle definizioni più immediate. Laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense, ha scelto di seguire la passione per la comunicazione, passando dagli studi televisivi dedicati al calcio agli eventi internazionali del cinema. In questa intervista per Virgilio Notizie, Rossella Vitolo racconta le scelte che hanno segnato la sua carriera, il rapporto con la notorietà e i pregiudizi affrontati. Ma il dialogo si sposta presto verso una dimensione più personale: la recente perdita del padre, la paura del tempo che passa, il desiderio di maternità e la difficoltà di concedersi una pausa. Ne emerge il ritratto di una donna che continua a inseguire nuovi traguardi, interrogandosi sul significato della felicità e dell’equilibrio.

Rossella Vitolo, lei è giurista, giornalista, docente e conduttrice televisiva. Quando le chiedono che lavoro fa, come risponde? C’è un’etichetta nella quale non si riconosce?

“Di solito riassumo le mie attività in due parole: giornalista e giurista. Ho conseguito l’abilitazione alla professione forense, anche se non ho mai esercitato come avvocato. Insegno all’università nell’ambito di collaborazioni a progetto e mi occupo di conduzione televisiva, soprattutto giornalistica. Credo che queste due definizioni rappresentino abbastanza bene il mio percorso. Quanto alle etichette, quella che mi infastidisce un po’ è influencer. Non perché la consideri negativa, anzi. Ha fatto parte della mia storia, soprattutto agli inizi, quasi dieci anni fa. Mi dispiace soltanto essere identificata esclusivamente con quel ruolo, perché non racconta tutto ciò che sono e faccio. Non me la prendo, comunque. Ho rispetto per le ragazze che svolgono bene quel lavoro e riescono a viverci”.

Nel 2019 raccontava che il suo sogno era diventare notaio. Oggi lavora tra televisione ed eventi internazionali. Se la Rossella di allora incontrasse quella di oggi, sarebbe orgogliosa o le chiederebbe: ‘Ma che cosa ha combinato?’?

“Sarebbe orgogliosa. Non rinnego nulla del mio percorso, perché ogni esperienza ha arricchito il mio bagaglio culturale e personale. Mi sono laureata molto presto, prima di compiere 23 anni, ma allora non avevo la consapevolezza e la maturità che ho acquisito nel tempo. Se potessi tornare indietro di dieci anni, mi laureerei nuovamente e sosterrei comunque l’esame di abilitazione forense. Forse, però, non frequenterei la scuola notarile. È stata un’esperienza preziosa, ma probabilmente dedicherei più tempo allo studio del giornalismo, che è la mia vera passione. Ho iniziato a prepararmi per quella che sarebbe diventata la mia professione più tardi di quanto avrei voluto e forse neppure nel modo che avrei desiderato. Rifarei comunque tutto, perché ogni scelta mi ha insegnato qualcosa. Se dovessi cambiare un aspetto del passato, investirei prima e maggiormente in ciò che amo. Ero molto giovane, credo sia comprensibile”.

Ha una solida formazione giuridica, ma ha scelto anche il mondo della comunicazione e della televisione. Quando ha capito che il giornalismo era la sua strada?

“Quando ho iniziato a lavorare in televisione. Frequentavo ancora la scuola notarile e mi era stata proposta la conduzione di un programma su Teleroma 56, al quale partecipavano professionisti come Dario Marcolin, Massimo Caputi, Angelo Di Livio e Mario Sconcerti. In realtà, la proposta era arrivata circa un anno prima. Desideravo già lavorare davanti alle telecamere, mi sentivo a mio agio e riconoscevo di avere una certa fotogenia e telegenia. Allo stesso tempo, però, non mi ritenevo abbastanza preparata. Mi chiedevo come avrei potuto affrontare un’esperienza del genere senza le competenze necessarie. Così, per alcuni mesi, anche durante il periodo del Covid, mi sono dedicata allo studio. Quando finalmente ho iniziato quella trasmissione, pur non occupandomi ancora direttamente di interviste e storie personali, ho capito di trovarmi esattamente dove volevo essere. Mi sono chiesta perché non avessi intrapreso prima quella strada”.

Che ruolo ha avuto la curiosità in questa scelta?

“Un ruolo fondamentale. Sono estremamente curiosa, mi interessano le storie delle persone e gli argomenti che affronto professionalmente. Che si tratti di sport o di cinema, sento il bisogno di conoscere a fondo ciò di cui parlo. Anche quando devo dedicare soltanto poche righe a un tema, voglio comprenderne il contesto. Credo che questa curiosità, insieme alla preparazione, sia una delle ragioni per cui amo tanto il giornalismo”.

US: Giuseppe Zaccaria

Ha iniziato occupandosi soprattutto di calcio. Da bambina aveva il mito di Alessandro Del Piero, mentre oggi racconta di non tifare per una squadra in particolare. È cambiato il calcio oppure il suo modo di viverlo?

“Entrambi. Lavorando in un ambiente impari a conoscerlo da ogni prospettiva e inevitabilmente cambia il tuo sguardo. Crescendo, poi, viene meno anche quella dimensione adolescenziale del mito, dell’idolo al quale ti senti particolarmente legata. Credo, però, che sia cambiato anche il calcio. Non vedo più l’attaccamento alla maglia che esisteva una volta. Penso alle squadre italiane del passato, composte prevalentemente da calciatori italiani. Insomma, siamo cambiati sia io sia il mondo del pallone”.

Nel giornalismo sportivo, un ambiente tradizionalmente maschile, ha mai dovuto affrontare episodi di maschilismo?

“Fortunatamente non ho mai incontrato ostacoli particolarmente gravi da questo punto di vista. Anzi, ho avuto l’opportunità di lavorare con grandi professionisti. Penso a Mario Sconcerti, che ricordo con enorme affetto. Mi faceva sentire sempre a mio agio e mi rivolgeva molti complimenti, soprattutto professionali. Ricordo che mi lasciarono persino scegliere subito il camerino. Mi trattavano con grande attenzione, quasi come una figlia. Naturalmente ho sentito anch’io frasi come ‘Ma voi donne che ne capite di calcio?’ oppure ‘Il calcio è uno sport da uomini’. Sono commenti stupidi, che purtroppo esistono ancora. Personalmente, però, non ho mai subito episodi diretti di discriminazione tali da mettermi seriamente in difficoltà. E spero che continui a essere così”.

Le faccio una domanda un po’ provocatoria: nella sua carriera la bellezza le ha aperto più porte oppure l’ha costretta a dimostrare il doppio per essere presa sul serio?

“Direi entrambe. Sicuramente la bellezza mi ha aperto delle porte, soprattutto all’inizio. Non ho difficoltà a riconoscerlo. Quando però inizi ad assumere incarichi più importanti e ad avere maggiore visibilità, emergono anche i pregiudizi. C’è chi pensa che tu abbia ottenuto un’opportunità grazie a una raccomandazione oppure perché sei la compagna di una persona conosciuta. Ho costruito il mio percorso da sola. Credo sia giusto così. Se una persona viene scelta soltanto per fare la bella statuina, quali capacità può dimostrare? Se invece riesce ad affermarsi con le proprie forze, significa che possiede le competenze necessarie per ricoprire quel ruolo”.

Che ruolo ha avuto Guglielmo Stendardo, il suo compagno, nel nel suo percorso?

“Mi è sempre stato vicino, mi ha accompagnata nei momenti importanti e ha trovato le parole giuste quando ne avevo bisogno. Ma sul piano professionale non sono mai stata raccomandata da nessuno. È una distinzione alla quale tengo molto”.

Lei frequenta ambienti nei quali essere notati è spesso fondamentale. Le è mai capitato di desiderare il contrario, magari di diventare invisibile per un giorno?

“A dire la verità, no. Non ho mai vissuto situazioni che mi abbiano fatto desiderare di diventare invisibile. Naturalmente capitano anche a me le giornate storte, come a chiunque. Ci sono momenti in cui vorrei soltanto dormire, non fare nulla e sparire per un po’. Ma non ho mai avvertito il bisogno di sottrarmi agli sguardi degli altri, anche perché fortunatamente non ho avuto esperienze negative legate alla notorietà”.

Accanto alla giornalista sportiva c’è anche la Rossella Vitolo che sfila elegantissima sui red carpet. Sono due versioni diverse di lei oppure è sempre la stessa donna?

“Sono sempre la stessa persona. Devo ammettere, però, che in quelle occasioni mi piace essere al centro dell’attenzione. Non mi considero un’esibizionista, ma amo essere guardata. Quando percorri un red carpet ti senti un po’ diva. È come se quei pochi secondi celebrassero il lavoro svolto durante l’anno. Sei lì, elegantissima, con un bell’abito, curata nei minimi dettagli, e per qualche istante sembri più una modella che una giornalista. Mi piace proprio questo aspetto: vivere quel momento come una celebrazione del mio percorso. Mi sento una donna alla quale piace essere ammirata, ma anche una professionista consapevole di ciò che ha costruito”.

Quando Venezia ha smesso di essere soltanto un red carpet ed è diventata un appuntamento professionale?

“Nei primissimi anni partecipavo al Festival di Venezia senza lavorare ancora come conduttrice. Negli ultimi tre o quattro anni, invece, è diventato anche un appuntamento professionale. Conduco eventi collaterali dedicati al cinema, al cineturismo, al Made in Italy e a film fuori concorso. Considero quindi Venezia prima di tutto un impegno lavorativo. Il red carpet, invece, è una festa, un momento che mi concedo per celebrare la mia attività”.

Al di là della Rossella pubblica, vorrei conoscere quella più personale. Che rapporto ha con le sue ambizioni? Riesce a fermarsi e a riconoscere un traguardo raggiunto?

“Vivo di ambizioni. Mi concentro su un obiettivo, mi impegno per migliorarmi e, quando finalmente lo raggiungo, non faccio quasi in tempo a dirmi “Ce l’ho fatta” che sto già pensando al successivo. Mi appassiono a un nuovo progetto e mi pongo immediatamente un altro traguardo. Ho scritto anche un contributo per un libro della giornalista Valentina Cristiani, dedicato alla resilienza, che uscirà a breve. Mi era stato chiesto quale significato attribuissi a questa parola. Ho risposto che, per me, la resilienza è un modo di vivere. Non credo che si arrivi mai definitivamente da nessuna parte. Ambizione, resilienza e curiosità accompagnano ogni giorno della mia vita”.

Sacrifici: qual è stato il più grande che ha affrontato per costruire la sua carriera nel giornalismo?

“Non penso di aver fatto sacrifici enormi. Anzi, penso che avrei potuto impegnarmi ancora di più. Torno alla scuola notarile. Probabilmente ho perso qualche anno che avrei potuto dedicare al giornalismo. Non rinnego quell’esperienza, ma avrei potuto impiegare diversamente parte del mio tempo. Questo non significa che non abbia incontrato difficoltà. Mi è capitato moltissime volte di lavorare gratuitamente, pagando di tasca mia trasferte e spese. So bene che non tutti avrebbero potuto permetterselo, quindi riconosco che anche questo abbia comportato delle rinunce. Eppure non ho mai avuto la sensazione di sacrificare davvero qualcosa, perché facevo ciò che amavo”.

Ha citato la resilienza, una parola molto utilizzata, talvolta persino abusata. Qual è stata l’esperienza che gliene ha richiesta di più?

“Sicuramente la malattia e la morte di mio padre. È stata la prova più difficile. Ne ho parlato anche nel contributo scritto per quel libro, proprio perché credo sia importante dare a questa parola un significato concreto”.

È un dolore che si può superare oppure si impara a conviverci?

“Secondo me non si supera. Si trasforma. È successo da pochissimo, soltanto qualche mese fa, e ci sono ancora momenti in cui non riesco neppure a realizzare pienamente ciò che è accaduto. Credo che un dolore del genere non scompaia mai davvero. Forse non lo accetti fino in fondo. Con il tempo la sua intensità può attenuarsi, ma resta dentro di te. Impari a conviverci”.

Che rapporto aveva con suo padre?

“Avevamo un normale rapporto tra padre e figlia, anche se non eravamo particolarmente espansivi sul piano affettivo. Ci somigliavamo molto caratterialmente, entrambi piuttosto riservati. Sentivo mia madre tutti i giorni al telefono e spesso lui chiedeva di me attraverso di lei. Non era il tipo da chiamarmi direttamente. Quando tornavo a casa, naturalmente, trascorrevamo del tempo insieme. Non eravamo abituati a grandi manifestazioni d’affetto, ma dipende anche dal mio carattere. Sono piuttosto distaccata persino con le persone alle quali voglio più bene. Non so se sia semplicemente il mio temperamento oppure una forma inconscia di protezione. Tendo a pensare che sia soprattutto il mio modo di essere”.

C’è qualcosa che oggi le fa particolarmente paura?

“Il tempo. Ho paura di non riuscire a realizzare tutto ciò che desidero o di non vivere pienamente il presente. Sono una persona che vuole fare tutto e subito. Il mio compagno a volte mi dice: ‘Ma abbiamo tempo!’. Eppure sento sempre l’urgenza di agire, senza rimandare. So bene che esistono tempi da rispettare e che non tutto può essere realizzato immediatamente. Ma il mio istinto è accelerare. Il tempo è prezioso e non voglio sprecarne neanche un secondo. Sono sempre stata così, fin da bambina, indipendentemente dalle esperienze che ho attraversato”.

Non teme che questa continua corsa contro il tempo possa impedirle, qualche volta, di fermarsi a riflettere sul presente?

“A volte sì. Mi rendo conto che questa tendenza possa portarmi a non fermarmi abbastanza, soprattutto quando si tratta di questioni importanti, più che di aspetti superficiali della quotidianità”.

Quali tratti della ragazzina che era ritrova ancora oggi in sé?

“Sicuramente non ritrovo più la spensieratezza. E quanto mi manca! Ho conservato, però, la solarità e il carattere socievole. Sono sempre stata una persona capace di stringere facilmente amicizia, naturalmente quando percepisco la stessa disponibilità dall’altra parte. Quando mi affeziono, sono pronta a dare davvero l’anima e spesso mi lego agli altri molto rapidamente. Se invece avverto qualcosa che non mi convince, tendo ad allontanarmi subito. Riconosco anche quella parte di me alla quale è sempre piaciuto stare al centro dell’attenzione. Già a scuola, durante le attività di gruppo, ero sempre in mezzo agli altri, una specie di capobanda. Questo tratto del mio carattere non l’ho mai perso”.

E le fragilità? Sono rimaste quelle dell’adolescenza oppure sono cambiate?

“Sono cambiate. Oggi riesco persino a sorridere ripensando ad alcune insicurezze che avevo da ragazza. Mi chiedo come potessi preoccuparmi tanto per determinate situazioni. Nel frattempo, però, sono emerse altre fragilità. Alcune riguardano il rapporto con il tempo, altre la sfera più intima. Per esempio, mi domando se riuscirò a diventare mamma e se sarò una brava madre. Sono interrogativi che oggi mi accompagnano”.

Il desiderio di diventare madre è profondamente suo oppure avverte anche il peso di una società che continua a considerare la maternità una tappa quasi obbligata per una donna?

“Una pressione sociale esiste, indubbiamente. C’è ancora l’idea che una donna, raggiunta una certa età, debba sposarsi o diventare madre, altrimenti rischia di essere considerata troppo grande. Sono aspettative che arrivano dalla società, ma anche dalla famiglia. Eppure ci sono donne che diventano madri dopo i quarant’anni. Penso, per esempio, a Monica Bellucci. Quindi sì, questa pressione la percepisco. Allo stesso tempo, però, la maternità è un desiderio autentico, che sento profondamente mio, indipendentemente dalle aspettative degli altri”.

Ha mai pensato a come cambierebbe la sua vita professionale con un figlio?

“Sì, mi sono chiesta se sarei disposta a rinunciare a una parte del lavoro per dedicarmi a un bambino. La prima risposta è che vorrei riuscire a conciliare entrambe le dimensioni: continuare a lavorare ed essere madre. So, però, che sarei pronta a fare qualche sacrificio, se necessario. E credo che proprio questa disponibilità dimostri quanto sia sincero il mio desiderio”.

Qual è il pensiero che più spesso l’accompagna prima di addormentarsi?

“Naturalmente penso molto a mio padre. Altre volte, invece, prima di dormire mi ritrovo semplicemente a organizzare la giornata successiva”.

Ripensando alle relazioni del passato, crede di aver ferito più spesso gli altri o di essersi sentita ferita?

“Inizialmente sono stata più carnefice, soprattutto da ragazza. Crescendo, forse anche per la paura di diventare adulta, di non avere una relazione stabile o di non rispettare determinate aspettative sociali, qualche volta mi sono sentita più vittima. Sono sempre quelle etichette che la società tende a metterti addosso. Devo ammettere, però, che non ho mai vissuto delusioni sentimentali particolarmente dolorose. Da adolescente ho sofferto per la fine di qualche storia, ma non ho attraversato esperienze davvero traumatiche, come tradimenti o conflitti particolarmente gravi. Oggi sono fidanzata da sei anni e credo di aver raggiunto un equilibrio sentimentale importante e solido”.

In amore ha trovato stabilità. C’è invece un ambito della sua vita nel quale sente di non aver ancora raggiunto un equilibrio?

“A pensarci, non credo di vivere un vero squilibrio. Potrei citare il desiderio di diventare mamma, ma nessuno mi impone di realizzarlo quest’anno anziché il prossimo. È un progetto che vivo con consapevolezza. Forse l’aspetto sul quale vorrei trovare maggiore stabilità riguarda il luogo in cui vivere. Sia io sia, soprattutto, il mio compagno abbiamo impegni professionali che ci portano a spostarci frequentemente. Preferisco Roma a Milano, per esempio, ma il lavoro può condurti altrove e devi adattarti. Non è un problema al quale attribuisco un peso eccessivo, però ogni tanto desidero una quotidianità più tranquilla. Non voglio lamentarmi della mia vita, perché non ne avrei motivo. Semplicemente, mi piacerebbe avere maggiore continuità, senza dover cambiare letto ogni due giorni. È soprattutto una questione di qualità della vita”.

Quando è sola e si guarda allo specchio, chi è la persona che vede riflessa?

“Vedo me stessa, naturalmente, ma anche quella parte di leggerezza e spensieratezza che oggi mi manca. A volte vorrei lasciare tutto, prendere e partire senza dover programmare nulla, come facevo qualche anno fa. Sentirmi libera, senza impegni, scadenze e responsabilità. Forse è proprio questa la parte di me che rimpiango. Una dimensione che ultimamente sento un po’ soffocata”.

Immaginiamo un processo metaforico, visto il suo percorso giuridico. Per quale motivo si è sentita maggiormente sotto giudizio nella vita?

“Mi è capitato di sentirmi poco capita, sia professionalmente sia sul piano personale, soprattutto in quest’ultimo ambito. A volte sono stata accusata di non essere umile oppure ho avuto la sensazione che non venisse riconosciuto il mio impegno nei confronti degli altri. Non parlo necessariamente di lavoro in senso professionale, ma del tempo e delle energie che puoi dedicare a una persona. Magari sacrifichi intere giornate per qualcuno e poi ti senti dire che non sei umile. Sono giudizi che mi hanno ferita”.

Perché, secondo lei, alcune persone sono arrivate a giudicarla in questo modo?

“Non lo so. Forse proiettavano su di me aspetti che appartenevano a loro. Conosco il mio carattere e so quanto mi impegno, anche in situazioni che dall’esterno nessuno potrebbe immaginare”.

Se oggi dovesse ringraziare se stessa per una qualità che l’ha aiutata ad affrontare la vita, quale sceglierebbe?

“La pazienza. Non vorrei sembrare presuntuosa, ma credo davvero di averne molta, sia nel lavoro sia nei rapporti personali. È una qualità che riconosco in me e alla quale attribuisco grande valore. So aspettare”.

Se la Rossella bambina incontrasse la donna che è diventata, quale aspetto della sua vita la stupirebbe di più?

“Forse il fatto che sia ancora qui. Può sembrare strano, perché ho tantissime attività e impegni, ma credo che la bambina che ero mi chiederebbe: ‘Perché non sei andata altrove?’. Ho sempre sognato di viaggiare, conoscere luoghi nuovi ed esplorare il mondo. Ultimamente, però, viaggio molto meno di quanto vorrei. Anche questo desiderio nasce dalla curiosità di cui parlavamo prima. È una caratteristica che mi accompagna da sempre: amo conoscere, scoprire e vivere nuove esperienze”.

Per lei, allora, che cos’è davvero il successo?

“Il successo è riconoscersi nel percorso che si sta facendo. Non significa necessariamente raggiungere un obiettivo preciso, come potrebbe essere condurre un programma tutto mio su Rai 1. La vera soddisfazione è guardare alla propria strada, sentirla autentica ed essere contenti delle scelte compiute. È questo il punto: riconoscersi, indipendentemente dal traguardo raggiunto o dal livello professionale al quale si arriva”.