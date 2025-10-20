Rosy Bindi paragona Landini e il suo 'Meloni cortigiana' a Berlusconi: "Parola sbagliata, concetto no"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Continuano gli strascichi della polemica tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini dopo che quest’ultimo aveva apostrofato la premier con la parola “cortigiana”. Nel dibattito è entrata anche Rosy Bindi che ha ricordato un episodio simile accaduto a lei con Silvio Berlusconi e invitato il segretario generale della Cgil a scusarsi con la leader di Fratelli d’Italia.

Rosy Bindi difende Maurizio Landini contro Giorgia Meloni

Botta e risposta tra Maurizio Landini e Rosy Bindi: l’argomento è ancora l’utilizzo del termine “cortigiana” rivolto a Giorgia Meloni e il significato che a esso è opportuno dare.

L’ex ministra della Sanità ha spiegato come per lei il leader della Cgil non intendesse dare della prostituta alla premier ma lo ha bacchettato per essere cascato nel tranello del Centrodestra. Inoltre, gli ha consigliato di chiedere scusa.

“Cortigiana”: polemiche sul termine, cos’era successo

Non si spengono le polemiche dopo l’appellativo di “cortigiana” utilizzato da Maurizio Landini nei confronti di Giorgia Meloni a “Dimartedì”, su La7. “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump su Gaza”, aveva detto il sindacalista.

Il vocabolo aveva fatto andare su tutte le furie la premier che, un paio di giorni dopo, aveva contrattaccato con un durissimo post sui suoi social. Indignata, aveva scritto: “Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante, mi definisce una cortigiana. Penso che tutti conoscano il significato più comune di questa parola, ma lo pubblico per chi non lo sapesse. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”.

Questo messaggio era corredato dalla definizione del termine tratta da Oxford Languages: “Donna di facili costumi, prostituta”.

Il paragone con Silvio Berlusconi e le sue frasi del 2009

Interpellata sulla vicenda a “In Altre Parole”, sempre su La7, Rosy Bindi, ha risposto così alle accuse di sessismo lanciate da Giorgia Meloni. “Sono sicura che Landini non volesse dire quello che c’è scritto nel vocabolario, ma bisogna stare attenti, perché questi usano tutto come arma di distrazione di massa. Gli serve tutto pur di non parlare dei problemi veri e reali del Paese. E noi purtroppo qualche volta ci caschiamo”, ha spiegato.

Inoltre, l’ex ministra della Sanità ha fatto un parallelo con quanto accadutole nel 2009 quando Silvio Berlusconi le disse: “Lei è più bella che intelligente” e ha argomentato così: “In quell’occasione, a differenza di questa, non era sbagliata la parola, il concetto era proprio chiaro: era un insulto bello e buono. Nel caso di Landini, penso che la parola poteva non essere usata, perché ha quel significato che ha: uno apre il vocabolario e ci trova scritto determinate cose, tanto è vero che Floris ha reagito subito. Io però il concetto lo condivido tutto. A me le scuse di Berlusconi non sono mai arrivate, sono cadute in prescrizione ormai, anche perché penso che lui sia nella pace del Signore che accoglie tutti, quindi non ci sono problemi. Però sfiderei Landini a superare Berlusconi e a chiedere scusa”.

Una sfida la sua non raccolta però dal segretario della Cgil che ha ribadito che non si scuserà con Giorgia Meloni. “Con ‘cortigiana’ non intendevo ‘donna dai facili costumi’ nel modo più assoluto. In quella scena Trump firma quel famoso accordo di pace che in realtà è una tregua fragile. Non c’erano né gli israeliani né i palestinesi, ma solo quattro che firmavano e una quantità di capi di governo dietro che non avevano firmato nulla e che non si capisce perché fossero lì. Quell’immagine mi ha dato l’idea del sovrano e di una corte di soggetti che non c’entravano nulla. E anzi ho trovato singolare che la reazione della premier sia arrivata 48 ore dopo la mia intervista, guarda caso il giorno prima che uscisse la legge di bilancio. Un modo per parlare d’altro e per descrivere una Cgil che non si occuperebbe dei problemi dei lavoratori”, ha contrattaccato Maurizio Landini.