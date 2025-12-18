Rosy Viola morta all'ospedale Monaldi di Napoli, la cantante neomelodica aveva appena pubblicato un album

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La storica cantante neomelodica Rosy Viola, all’anagrafe Anna Esposito, è morta a 59 anni, nella mattinata di giovedì 18 dicembre, all’ospedale Monaldi di Napoli. Le cause del decesso dell’artista sarebbero legate a gravi problemi di salute che avevano anche portato al suo ricovero. Solo nei giorni scorsi, la musicista aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album.

Rosy Viola, come riferito da Fanpage.it, si trovava ricoverata al Monaldi a causa di un aggravamento dei problemi di salute che l’affliggevano da qualche tempo.

L’artista partenopea era ritenuta una delle cantanti neomelodiche più genuine e apprezzate della scena napoletana degli ultimi decenni.

Non appena la notizia della scomparsa ha cominciato a circolare, colleghi e fan hanno iniziato a scrivere messaggi di cordoglio in ricordo della 59enne.

Il ricordo della collega Ida Rendano e di Enzo Bambolina

Tra i tanti interventi spicca quello di Ida Rendano, cantante e attrice originaria di Napoli, che ha postato una foto di Rosy Viola, corredandola con un messaggio caloroso.

“Buongiorno famiglia – ha scritto l’attrice – sono immensamente dispiaciuta ed addolorata per la dipartita di una collega ma soprattutto una cara amica”.

“Grazie Rosy! Per il tuo contributo alla musica e per esser sempre stata con me tanto cara! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore amica mia, che tu possa riposare in pace, buon viaggio mia stimatissima Annarella”, ha concluso Rendano.

Anche Vincenzo Galasso, noto sui social come Enzo Bambolina, ha dedicato parole di stima e affetto all’artista deceduta.

“Cara amica mia – ha digitato il tiktoker – la tua voce non si è spenta: vive nei ricordi, nelle emozioni, nei cuori di chi ti ha amata davvero. Cantavi con l’anima, e quell’anima continuerà a vibrare per sempre dentro di noi. Il dolore per la tua assenza è immenso, ma l’amore che hai lasciato è ancora più forte”.

Giusy Attanasio: “Abbiamo perso una grande artista”

Anche Giusy Attanasio ha commentato la scomparsa di Viola: “Che triste notizia ho appena ricevuto. Amica mia, hai lottato da grande leonessa. Abbiamo avuto una grande perdita nel nostro mondo artistico! Abbiamo perso una grande artista e una grande donna e le lacrime che versavi quando mi sentivi cantare nun me scord chiu”.

“E non dimenticherò mai questo giorno. Sei andata via nel giorno della nascita di mia figlia“, ha concluso Attanasio.