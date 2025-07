Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Aggressione e lesioni personali hanno portato all’emissione di due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di altrettanti uomini a Rotondi. I provvedimenti sono stati notificati nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di P.S. distaccato di Cervinara, a seguito di una violenta lite avvenuta il 12 luglio scorso in un bar cittadino. Le misure sono state adottate dal Questore della Provincia di Avellino per tutelare la sicurezza pubblica dopo che il vicesindaco del Comune era stato aggredito e costretto al ricovero ospedaliero.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Rotondi, in provincia di Avellino, e ha visto coinvolti due uomini già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. L’intervento degli agenti è scattato dopo che il vicesindaco è stato vittima di una aggressione durante una discussione degenerata all’interno di un esercizio pubblico.

I dettagli dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 12 luglio scorso, all’interno di un bar di Rotondi, una lite tra il vicesindaco e due uomini è rapidamente sfociata in una aggressione fisica. I due, entrambi con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, hanno colpito il rappresentante istituzionale, provocandogli lesioni personali tali da rendere necessario il ricovero presso il nosocomio di Avellino. I medici hanno giudicato il vicesindaco guaribile in 15 giorni salvo complicazioni.

Chi sono i responsabili

I due uomini destinatari dei provvedimenti sono risultati già sottoposti a misure di prevenzione: uno era stato oggetto di avviso orale e ammonimento per violenza domestica, mentre l’altro era sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Entrambi risultano gravati da precedenti e pregiudizi penali per reati contro la persona e il patrimonio. La loro presenza nel bar, nonostante le restrizioni, ha aggravato la loro posizione agli occhi delle autorità.

I provvedimenti adottati

I due provvedimenti di divieto di accesso resteranno in vigore per due anni, salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità Giudiziaria. I destinatari non potranno accedere né sostare nei pressi di bar, ristoranti e altri locali pubblici di Rotondi, pena ulteriori sanzioni. La misura rappresenta un deterrente importante contro comportamenti violenti e pericolosi per la collettività.

IPA