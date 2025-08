Rottamazione-quater in scadenza ma prorogata fino al 5 agosto: come pagare e cosa succede se si salta la rata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scadeva il 31 luglio 2025 il termine per pagare la prossima rata della rottamazione–quater, con tolleranza fino al 5 agosto. La scadenza vale sia per la nona rata dei contribuenti in regola sia per la prima e unica rata dei riammessi. In caso di mancato o parziale pagamento, è importante ricordare che si rischia di perdere i benefici fiscali.

La scadenza della rottamazione-quater

Restano solo pochi giorni per saldare l’importo previsto dalla prossima rata della rottamazione–quater.

La data ufficiale di scadenza era fissata per il 31 luglio, ma la normativa attuale consente comunque che i pagamenti eseguiti entro martedì 5 agosto siano considerati validi, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.

Il termine ultimo per pagare la rata è il 5 agosto

Chi deve pagare per la rottamazione-quater

L’appuntamento riguarda due categorie di contribuenti: da una parte, chi ha rispettato le precedenti scadenze e deve ora versare la nona rata; dall’altra, coloro che sono stati riammessi alla definizione agevolata, avendo presentato la relativa istanza entro il termine del 30 aprile 2025.

Per questi ultimi, la scadenza del 31 luglio rappresenta il termine utile per il pagamento dell’intero importo o dell’acconto della prima rata.

A ricordarlo è l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che avverte anche sulle conseguenze previste in caso di mancato versamento, pagamento parziale o tardivo: decade il diritto ai benefici agevolati e quanto già pagato verrà conteggiato semplicemente come anticipo sul debito residuo.

Come fare il pagamento

I contribuenti possono trovare i modelli di pagamento nella comunicazione delle somme dovute precedentemente inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Qualora la comunicazione fosse smarrita o non più disponibile, si può richiedere una copia tramite l’area pubblica del portale ufficiale dell’ente, compilando il modulo online e allegando un documento d’identità.

Il versamento può essere effettuato attraverso numerosi canali: in banca, presso gli uffici postali, in tabaccheria, nelle ricevitorie, agli sportelli automatici (ATM) abilitati, oppure tramite i servizi digitali delle banche, di Poste Italiane e degli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma PagoPA.

È anche possibile saldare l’importo direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o tramite l’app Equiclick. Per chi preferisce un contatto diretto, resta disponibile l’opzione di pagamento allo sportello, previo appuntamento.

Cos’è la rottamazione-quater

La cosiddetta rottamazione-quater è una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 che consente ai contribuenti di regolarizzare i carichi affidati all’Agenzia della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, versando solo l’importo residuo del capitale e le spese di notifica e per eventuali azioni esecutive. Restano escluse dal pagamento le sanzioni, gli interessi di mora, gli interessi iscritti a ruolo e l’aggio.

In merito a multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (non legate a violazioni fiscali o contributive), la definizione esclude dal calcolo le somme maturate sotto forma di interessi o maggiorazioni, oltre all’aggio.

Una novità introdotta dal decreto Milleproroghe ha consentito a chi era decaduto dalla rottamazione-quater – per pagamenti mancati o incompleti – di rientrare nei benefici agevolati.

I contribuenti interessati, purché decaduti entro il 31 dicembre 2024, hanno avuto tempo fino al 30 aprile 2025 per presentare una nuova richiesta. In questa fase potevano scegliere se saldare l’importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure optare per un pagamento rateizzato fino a un massimo di 10 rate.