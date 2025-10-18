Rottamazione quinquies 2026 come funziona, chi può aderire e cosa si paga: tutte le regole

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Arriva la nuova rottamazione delle cartelle fiscali: il Governo Meloni prepara la Rottamazione quinquies, la quinta definizione agevolata dei debiti con il Fisco che sarà inserita nella Manovra 2026. L’obiettivo è consentire a milioni di contribuenti di mettersi in regola pagando solo il debito principale, con una diluizione record dei pagamenti fino a nove anni.

Perché la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

La misura nasce su spinta della Lega, che ha chiesto un intervento ampio in favore dei contribuenti in difficoltà. Al 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gestiva 173 milioni di cartelle per un valore complessivo di 1.273 miliardi di euro, riferiti a 21,8 milioni di cittadini e imprese.

Il Governo spera che, con tempi più lunghi per saldare i debiti, aumenti l’effettiva adesione: nelle precedenti rottamazioni molti hanno smesso di pagare dopo le prime rate.

Quali cartelle saranno incluse

La nuova rottamazione riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Saranno sanabili solo i debiti relativi a imposte dichiarate ma non versate e ai contributi previdenziali Inps (esclusi quelli derivanti da accertamenti).

Resteranno invece esclusi coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi, così come chi ha debiti frutto di accertamenti fiscali o chi è in regola con i pagamenti della Rottamazione quater.

Cosa si paga e cosa no

Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà solo l’importo dovuto a titolo di capitale, cioè la tassa non versata. Non saranno invece richiesti interessi, sanzioni, interessi di mora o aggio. Resteranno dovute le sole spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Rate, scadenze e durata

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure essere spalmato su un massimo di 54 rate bimestrali, tutte di pari importo. La prima rata dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2026, la seconda e la terza rispettivamente entro 30 settembre e 30 novembre.

Dalla quarta in poi, le scadenze seguiranno il calendario fisso di fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre fino al 31 maggio 2035. Non è prevista una rata minima: l’ipotesi dei 100 euro è stata scartata.

Come aderire

Chi intende usufruire della sanatoria dovrà presentare una dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026. Nella domanda il contribuente dovrà specificare il numero di rate prescelte e, in caso di controversie pendenti, impegnarsi a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione. L’agente comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’importo complessivo dovuto e il piano delle rate.

Con la presentazione della domanda saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché l’avvio di nuovi fermi amministrativi, ipoteche o procedure esecutive. Resteranno validi solo i provvedimenti già iscritti alla data di presentazione della richiesta.

La decadenza scatterà dopo due rate non pagate, anche non consecutive, o il mancato pagamento dell’unica rata nel caso di versamento in un’unica soluzione.