Rottamazione quinquies 2026 in scadenza, ma con proroga: come funziona, chi deve pagare e quanto
Il 31 luglio è scaduto il termine per il pagamento della rottamazione quinquies, ma in alcuni casi vi è una proroga al 5 agosto
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, la sanatoria dedicata ai cittadini che, pur dichiarando correttamente i propri redditi al Fisco o all’Inps, non sono riusciti a versare la cifra dovuta, o hanno commesso errori di versamento. La scadenza per il pagamento della prima rata è stata prevista al 31 luglio, con possibile proroga al 5 agosto.
- La prima scadenza prorogata al 5 agosto
- Chi deve pagare e come farlo
- Come funziona la rottamazione quinquies
La prima scadenza prorogata al 5 agosto
Il termine per il versamento della prima o unica rata della rottamazione quinquies è stato fissato a venerdì 31 luglio 2026, a fronte dell’adesione effettuata entro il mese di aprile.
Per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione, la legge ha tuttavia previsto ulteriori 5 giorni di tolleranza.
I pagamenti effettuati entro la giornata di mercoledì 5 agosto 2026 saranno considerati validi.
In caso di mancato o parziale pagamento, o se il versamento viene effettuato oltre il termine ultimo, si perderanno i benefici della definizione agevolata.
Chi deve pagare e come farlo
I contribuenti posso recuperare la comunicazione del debito, con gli importi da versare e i moduli di pagamento, nell’aria personale del sito dell’Agenzia dell’Entrate.
È possibile anche ottenere la documentazione via e-mail, inviando una richiesta dallo stesso portale.
È possibile pagare agli sportelli Riscossione dell’Agenzia delle Entrate tramite appuntamento, o sulla pagina digitale del servizio.
Il versamento può essere effettuato anche:
- in banca o agli sportelli ATM abilitati
- agli uffici postali
- nelle tabaccherie e nelle ricevitorie
- tramite home banking
- sui canali telematici di Poste Italiane e degli altri servizi di pagamento aderenti a pagoPa
- con l’app Equiclick
Come funziona la rottamazione quinquies
La rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha il fine di ridurre l’arretrato fiscale, oggi superiore a 1.100 miliardi di euro.
Prevede il pagamento dei debiti arretrati per coloro che, pur dichiarando correttamente al Fisco o all’Inps, non hanno poi versato la cifra dovuta o l’hanno fatto in modo errato.
Le cartelle esattoriali coinvolte sono relative al lungo periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La rottamazione permette di rateizzare il debito fino a 9 anni, in 54 rate del pari importo da versare ogni 2 mesi.