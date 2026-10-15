Rottamazione quinquies al via, cosa si può sanare e come aderire alla definizione agevolata dei debiti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prende avvio la rottamazione quinquies che permette di sanare cartelle come multe, bollo, Tari e i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non riguarda i tributi locali o affidati a concessionari privati. La finestra chiuderà a dicembre e le somme dovute saranno comunicate entro il 28 febbraio. Inizierà quindi a partire da marzo il pagamento in un’unica soluzione o in rate per i contribuenti interessati che, una volta verificati il prospetto e gli importi, potranno inviare la domanda al servizio dedicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies è una misura di definizione agevolata dei debiti fiscali. È pensata per favorire l’estinzione dei debiti pagando solo il capitale, azzerando le sanzioni, gli interessi e l’aggio di riscossione.

Permette una rateizzazione estesa che può arrivare anche fino a nove anni. La misura consente di sospendere le azioni esecutive.

Riguarda però specifiche annualità e tipologie di carichi, quindi non tutti i debiti sono ammissibili.

Cosa si può sanare

Dal 15 ottobre è possibile richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione. L’accesso è riservato con credenziali digitali (Spid, Cie, Cns).

In generale, la rottamazione riguarda Imu, Tari, bollo auto e multe, ma dipende dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per capire se quel carico può essere rottamato con questa procedura, non si deve guardare tanto al tributo contestato in cartella, ma all’ente che gestisce la riscossione.

Come aderire alla definizione agevolata

Dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre è possibile aderire alla rottamazione. Si può presentare la domanda sia nell’area riservata che nell’area pubblica. Nell’area riservata il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli di interesse. In questo caso bisogna indicare la modalità di pagamento in un’unica soluzione o in rate.

L’alternativa è presentare la domanda attraverso il servizio presente nell’area pubblica. Senza credenziali, servirà la documentazione di riconoscimento. Bisognerà quindi compilare la domanda inserendo i numeri identificativi delle cartelle di pagamento. Bisognerà anche aggiungere l’indirizzo email dove ottenere la ricevuta di presentazione.

L’avvio dei pagamenti è previsto entro il 31 marzo 2027 per la modalità in un’unica soluzione o nel numero massimo di 54 rate bimestrali.