Rottamazione quinquies fino al 15 dicembre per sconti su multe e tasse non pagate da Imu e Tari al bollo auto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

C’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per aderire alla Rottamazione quinquies delle cartelle relative ai debiti verso Comuni, Regioni e altri enti locali. La misura consente di regolarizzare tasse e multe non pagate, beneficiando della cancellazione di interessi, maggiorazioni e, nei casi previsti, sanzioni. L’agevolazione riguarda circa 1.500 enti territoriali che hanno deciso di aderire. Non è quindi disponibile automaticamente in tutti i Comuni e le Regioni.

Rottamazione quinquies 2026, quali debiti e multe rientrano

La definizione agevolata riguarda i debiti tributari e non tributari affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Tra le somme che possono rientrare nell’agevolazione figurano l’Imu e la Tari non pagate, il bollo auto e le multe stradali.

Sono esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Per accedere allo sconto è necessario che l’ente creditore abbia approvato un apposito provvedimento di adesione.

L’elenco dei Comuni e delle Regioni partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La rottamazione non riguarda i tributi riscossi direttamente dagli enti locali o attraverso concessionari privati. Per questi debiti occorre verificare se il Comune o la Regione abbia introdotto una propria definizione agevolata.

Quanto si risparmia su Imu, Tari, bollo auto e multe

Il principale vantaggio riguarda la riduzione dell’importo complessivo delle cartelle.

Per i debiti tributari ammessi alla rottamazione, il contribuente deve versare il capitale residuo, senza pagare sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Restano dovute le eventuali spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per le multe stradali, invece, la sanzione originaria non viene cancellata.

Lo sconto riguarda gli interessi, comprese le maggiorazioni accumulate nel tempo, e l’aggio.

L’importo effettivo del risparmio dipende quindi dal tipo di debito e dalle somme aggiuntive presenti nella cartella.

Come presentare domanda per la rottamazione

La richiesta deve essere inviata attraverso il portale agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione dedicata alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali).

Accedendo all’area riservata con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, il contribuente può visualizzare le cartelle ammesse e selezionare quelle da inserire nella domanda.

È possibile procedere anche senza credenziali, utilizzando il servizio disponibile nell’area pubblica.

In questo caso occorre indicare i numeri identificativi delle cartelle, allegare un documento di riconoscimento e fornire un indirizzo email.

Prima di aderire si può richiedere il prospetto informativo, che riporta i debiti definibili e gli importi da versare.

La domanda deve specificare se si intende pagare tutto insieme oppure a rate.

Rottamazione quinquies, quando pagare e quante rate sono previste

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro il 28 febbraio 2027 le somme dovute ai contribuenti che hanno presentato domanda.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure attraverso un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su nove anni.

Ogni rata dovrà essere di almeno 100 euro. In caso di rateizzazione saranno applicati interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il contribuente perderà i benefici se non verserà l’importo previsto in un’unica soluzione, se ometterà o pagherà insufficientemente due rate anche non consecutive, oppure se non salderà l’ultima rata.

Per il pagamento unico e per l’ultima rata è prevista una tolleranza di cinque giorni.

In caso di decadenza, gli importi già versati saranno considerati acconti sul debito originario e l’Agente della riscossione potrà riprendere le procedure di recupero