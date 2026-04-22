Rover Curiosity trova su Marte tracce di composti organici, la svolta sulle molecole come precursoni del Dna

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tracce organiche mai viste prima trovate su Marte. Il rover Curiosity, l’astromobile della Nasa che da 14 anni esplora il Pianeta rosso, ha inviato dalla superficie del cratere Gale i dati di materiale vecchio di miliardi di anni, contente composti alla base dello sviluppo della vita. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta sulla ricerca di segni biologici in un’epoca remota del corpo celeste “arrugginito”.

La scoperta del rover Curiosity

Il ritrovamento è stato svelato da uno studio di un gruppo internazionale di scienziati e pubblicato sulla rivista scientifica scientifica Nature communications, che ha riportato i risultati del primo esperimento chimico fatto su un altro pianeta.

Dall’analisi dei dati inviati dal rover Curiosity, i ricercatori hanno individuato più di 20 molecole organiche complesse composte da elementi necessari per l’origine della vita, come carbonio e azoto, che costituiscono il presupposto delle strutture fondamentali del Dna e dell’Rna.

ANSA

Le tracce organiche su Marte

Lanciato nel 2011 e atterrato su Marte nel 2012 nell’ambito della missione Nasa Mars Science Laboratory, il rover Curiosity sta esplorando con successo il Pianeta rosso per studiare geologia, clima, rocce e sottosuolo, con l’obiettivo di cercare di capire se in passato abbia avuto condizioni favorevoli a ospitare la vita.

Dal Monte Sharp, all’interno del cratere Gale dove l’astromobile è stato inviato, arriva il campione risalente a circa 3,5 miliardi di anni fa, in cui si sono potute conservare le tracce di una zona bagnata da laghi e corsi d’acqua nell’arco di diverse ere geologiche.

Tra le molecole trovate in quell’area costituita da minerali argillosi, efficaci nel riuscire a lasciare quasi inalterati i composti organici, è stato identificato anche un eterociclo contenente azoto, un anello di atomi di carbonio che include azoto: “Questo tipo di struttura molecolare è considerato un precursore di Rna e Dna, gli acidi nucleici fondamentali per l’informazione genetica” ha spiegato l’autrice principale dello studio, Amy Williams dell’Università della Florida a Gainesville.

L’esperimento

L’esperimento chimico condotto grazie al laboratorio a bordo del rover non può però essere sufficiente per capire se le molecole organiche siano state lasciate da forme di vita passate, oppure se arrivino da processi geologici o da impatti con meteoriti.

Per arrivare a una conclusione definitiva sarebbe necessario riportare i campioni sulla Terra, possibilità al momento esclusa per la cancellazione della missione Nasa pensata con questo obiettivo, Mars Sample Return.

“Riportando i campioni marziani sulla Terra sarebbe possibile distinguerne l’origine”, ha detto all’Ansa l’astrobiologo John Robert Brucato, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.