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Nove misure cautelari inuna vasta operazione antidroga condotta tra Rovigo e le province limitrofe. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo insieme alla Guardia di Finanza di Vicenza, ha permesso di smantellare una rete dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con ramificazioni anche all’interno del carcere cittadino.

Operazione antidroga: la fonte e i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita nella giornata del 6 maggio 2026, a conclusione di un’articolata attività investigativa avviata nel 2024. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e condotta dalla Squadra Mobile locale insieme al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, ha portato all’emissione di 9 misure cautelari personali: 4 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le ordinanze sono state richieste dalla Procura e disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo.

Chi sono gli indagati e dove operava la rete

Le misure cautelari hanno colpito cittadini italiani, albanesi e croati, residenti o domiciliati nelle province di Rovigo, Vicenza, Padova, Treviso e Varese. Tra i destinatari figurano D.N. (1981), D.N. (2000), P.M. (1999), D’I.F.G. (2003), L.G. (1981), V.A. (2000), M.O. (1993), X.M. (1990) e I.J. (1995). Il baricentro dell’organizzazione, secondo l’ipotesi accusatoria, era rappresentato da un cittadino albanese attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Rovigo, che avrebbe continuato a gestire la rete di spaccio anche dal carcere.

Le accuse: traffico e spaccio di droga, accesso illecito a dispositivi

Agli indagati vengono contestati, in ipotesi accusatoria, i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della ingente quantità in alcuni casi, e per uno di loro anche il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti. Per alcuni indagati è stata inoltre contestata la recidiva specifica infraquinquennale. L’attività illecita si sarebbe svolta in continuazione e in concorso tra più soggetti, secondo quanto emerso dalle indagini.

Le modalità operative: gestione della rete dal carcere

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presunto capo della rete, pur essendo ristretto presso la Casa Circondariale di Rovigo, avrebbe mantenuto i contatti con l’esterno grazie a un telefono cellulare detenuto clandestinamente in cella. Attraverso piattaforme di messaggistica criptata e l’uso di uno pseudonimo, avrebbe coordinato la distribuzione di hashish e cocaina nelle province di Rovigo, Vicenza, Padova e Treviso, avvalendosi della collaborazione di complici sia albanesi che italiani. L’indagato avrebbe curato la logistica, la definizione dei prezzi e l’intermediazione tra fornitori e acquirenti, gestendo la compravendita di oltre 85 kg di sostanze stupefacenti e movimentando circa 90.000 euro in contanti.

Le fasi dell’indagine e i sequestri

L’attività investigativa, sviluppata tra il 2024 e il 2025, ha preso avvio dopo l’arresto in flagranza di reato da parte della Guardia di Finanza di Vicenza di un cittadino algerino trovato in possesso di oltre 7,7 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish nella città di Vicenza. Da quel momento, attraverso appostamenti, pedinamenti e attività tecniche, gli investigatori hanno raccolto elementi probatori che hanno permesso di ricostruire la rete e richiedere le misure cautelari. Nel corso delle indagini sono stati arrestati 2 soggetti in flagranza di reato per violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e sottoposti a sequestro 20 kg di hashish e circa 850 gr. di cocaina.

Perquisizioni e ulteriori arresti

In concomitanza con la notifica dei decreti di fissazione degli interrogatori preventivi, disposti ai sensi della nuova normativa introdotta nell’agosto 2024, sono state eseguite perquisizioni con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza. In questa fase è stato arrestato 1 soggetto in flagranza di reato e sequestrati circa 400 gr. di hashish, 70 gr. di cocaina, oltre 90 gr. di marijuana, 2.080 euro in contanti e una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di caricatore e 14 cartucce inesplose.

IPA