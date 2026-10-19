Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un sedicenne è stato trasferito nell’Istituto penale minorile dopo essere fuggito dalla comunità in cui era stato collocato, calandosi dal secondo piano della struttura con un lenzuolo. Il giovane, rintracciato dai Carabinieri di Lendinara a Rovigo, è destinatario di una nuova misura cautelare disposta dopo l’allontanamento ingiustificato dalla struttura.

Il provvedimento dopo la fuga

Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rovigo, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto penale per i minorenni emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il ragazzo, di nazionalità romena e residente a Lendinara, è stato quindi accompagnato nella struttura penale minorile di Rovigo.

La misura aggravata

La decisione ha seguito l’aggravamento della precedente misura del collocamento in comunità, applicata nell’agosto 2026. Il giovane si era allontanato di notte dalla struttura residenziale: per uscire dalla camera, al secondo piano, aveva annodato alcune lenzuola e le aveva usate per calarsi dalla finestra.

Le accuse e le indagini

Il collocamento in comunità era stato disposto nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, minaccia e danneggiamento. Le indagini erano partite dopo le denunce per presunte condotte aggressive reiterate, intimidazioni e violenze fisiche all’interno del nucleo familiare. Concluse le formalità di rito e in raccordo con la Procura minorile di Venezia, il ragazzo è stato assegnato all’istituto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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