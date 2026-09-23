Roy Paci, operazione riuscita e tanta gratitudine: "Salvato da conseguenze molto più gravi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo scorso sabato Roy Paci si è sentito male improvvisamente ed è stato ricoverato per sottoporsi a un’operazione d’urgenza. Il musicista 57enne, martedì 22 settembre, attraverso un post pubblicato sui social, ha tranquillizzato tutti, riferendo che l’intervento chirurgico è andato bene e che dovrebbe riprendersi velocemente.

Roy Paci è stato operato: l’intervento è riuscito

“Beh, direi che per questa volta mi dovrete ‘supportare’ ancora per un bel po’. Nonostante la mia prospettiva junghiana, diciamo che certe cose, anche se per qualcuno di noi arrivano inaspettatamente, hanno un chiaro piano universale e seguono delle traiettorie che sono come pietre miliari di una città sconosciuta”, ha esordito Paci, nel rendere noto che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto è perfettamente riuscito.

“Quello che è invece inconfutabile – ha aggiunto – è che tutte/i abbiamo delle missioni nella vita. Quella mia è dettata da un’educazione atavica dal DNA mediterraneo, che mi porta sempre ad amare e ringraziare il prossimo e riconoscere i veri valori che questa esistenza ci regala”.

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Spazio poi ai ringraziamenti indirizzati al personale sanitario: “L’operazione è andata a buon fine e devo dire che mi ha salvato da conseguenze molto più gravi. Ed è solamente grazie a donne e uomini come loro che ogni giorno si prodigano per accudire, assistere e salvare vite umane”.

E ancora: “Sono gli operatori ospedalieri, sono dottori, infermieri e persino il personale delle pulizie che umanizzano la permanenza in questi luoghi che di per sé portano un po’ di tristezza, diciamolo”.

Il racconto dei giorni vissuti in ospedale

Paci ha poi raccontato di essere stato in un reparto dove c’erano attorno a lui “solo pazienti anziani ma con due pal** giganti”, che lo hanno incoraggiato e coccolato come un figlio.

“Ho vissuto un ospedale che, escludendo gli attrezzi e gli oggetti caratterizzanti, appariva come una grande casa abitata da una famiglia amorevolmente bizzarra e piacevolmente eterogenea – ha continuato il musicista – Oggi torno a casa non prima di ringraziare pubblicamente il gigantesco dott. Alessandro Distante, il Primario Leonardo Salamè, il buon Vito e tutto il personale dell’Ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase”.

Ha inoltre fatto sapere che la ripresa sarà rapida, dando appuntamento al primo prossimo concerto che sarà in grado di affrontare e durante il quale ringrazierà una volta di più tutti coloro che in questi giorni delicati gli hanno manifestato sostegno e vicinanza.

“Esco fuori – ha osservato – più fortificato e sicuramente più grato alla vita non soltanto per ciò che mi dona, ma anche per ciò che mi nega, per ciò che mi toglie e per ciò che mi costringe a comprendere”.

“Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo”, ha concluso Paci.

I messaggi dei colleghi

Diversi colleghi del mondo della musica hanno accolto la notizia dell’operazione riuscita con entusiasmo. “Cosa non si farebbe per un’estensione. Scherzacci a parte, buona e prontissima ripresa, grande Roy!”, il messaggio di Piero Pelù.

“Auguri di una velocissima ripresa, grande Roy! Un abbraccio forte”, le parole del comico Sergio Friscia.

Samuele Bersani, Giusy Ferreri, Joan Thiele, Dolcenera e altri cantanti hanno digitato cuoricini ed emoji affettuose per far sentire il loro supporto al musicista.