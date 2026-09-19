Roy Paci ricoverato d'urgenza per "seri problemi di salute", annullati i concerti "per un'operazione"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roy Paci ricoverato d’urgenza per “seri problemi di salute”. I due concerti del noto trombettista siciliano in programma a Longobardi Marina e in occasione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo sono stati annullati a causa di un malore improvviso che ha colpito l’artista. Ad annunciarlo è stato il suo stesso management con un post sulla pagina ufficiale, in cui si parla anche di “un’operazione” alla quale il musicista 57enne dovrebbe essere sottoposto.

L’annuncio dell’annullamento dei concerti di Roy Paci

La comunicazione sulla cancellazione dei concerti di Roy Paci è stata pubblicata dal suo staff sulla bacheca del profilo Instagram dell’artista, senza però fornire dettagli sul malore che l’avrebbe colpito e sul suo stato di salute.

“Con grande dispiacere, il Management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati” si legge nel post.

Il post sullo stato di salute del trombettista siciliano

Il musicista siciliano avrebbe dovuto esibirsi nella serata di sabato 19 settembre a Longobardi Marina, in provincia di Cosenza, e al tradizionale Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, domenica 20 settembre.

“In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile” hanno spiegato dal suo staff, facendo riferimento a un intervento non meglio specificato, ma che tradisce le condizioni serie di Roy Paci.

ANSA

Il ricovero

A parlare di ricovero d’urgenza è stata l’edizione online della Repubblica di Palermo, riportando la stessa nota ufficiale.

“Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo – si legge ancora nel post – e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato. Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro”.

Il noto trombettista, compositore e produttore, nato ad Augusta ma da anni residente a Palermo, si è esibito a febbraio al festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme a Samurai Jay e Belen Rodriguez, mentre tra le sue ultime apparizioni in pubblico è salito sul palco a Selinunte con un quintetto jazz.