Roy Paci ricoverato d'urgenza per "seri problemi di salute", annullati i concerti "per un'operazione"
Annullati i concerti di Roy Paci a causa di un malore improvviso: il trombettista siciliano sarà sottoposto a un'operazione per "seri problemi di salute"
Roy Paci ricoverato d’urgenza per “seri problemi di salute”. I due concerti del noto trombettista siciliano in programma a Longobardi Marina e in occasione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo sono stati annullati a causa di un malore improvviso che ha colpito l’artista. Ad annunciarlo è stato il suo stesso management con un post sulla pagina ufficiale, in cui si parla anche di “un’operazione” alla quale il musicista 57enne dovrebbe essere sottoposto.
- L'annuncio dell'annullamento dei concerti di Roy Paci
- Il post sullo stato di salute del trombettista siciliano
- Il ricovero
L’annuncio dell’annullamento dei concerti di Roy Paci
La comunicazione sulla cancellazione dei concerti di Roy Paci è stata pubblicata dal suo staff sulla bacheca del profilo Instagram dell’artista, senza però fornire dettagli sul malore che l’avrebbe colpito e sul suo stato di salute.
“Con grande dispiacere, il Management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati” si legge nel post.
Il post sullo stato di salute del trombettista siciliano
Il musicista siciliano avrebbe dovuto esibirsi nella serata di sabato 19 settembre a Longobardi Marina, in provincia di Cosenza, e al tradizionale Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, domenica 20 settembre.
“In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile” hanno spiegato dal suo staff, facendo riferimento a un intervento non meglio specificato, ma che tradisce le condizioni serie di Roy Paci.
Il ricovero
A parlare di ricovero d’urgenza è stata l’edizione online della Repubblica di Palermo, riportando la stessa nota ufficiale.
“Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo – si legge ancora nel post – e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato. Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro”.
Il noto trombettista, compositore e produttore, nato ad Augusta ma da anni residente a Palermo, si è esibito a febbraio al festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme a Samurai Jay e Belen Rodriguez, mentre tra le sue ultime apparizioni in pubblico è salito sul palco a Selinunte con un quintetto jazz.