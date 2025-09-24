Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di droga a Rozzano lo scorso lunedì. Un uomo di 36 anni è stato fermato e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, che hanno individuato un appartamento come possibile base di attività illecite.

Le indagini e il blitz della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, dopo aver raccolto elementi su un possibile traffico di droga, hanno concentrato la loro attenzione su un appartamento situato a Rozzano, in provincia di Milano. Gli agenti si sono appostati nei pressi dello stabile, in attesa di cogliere in flagranza il presunto responsabile.

L’arresto in flagranza: il controllo e la perquisizione

Alle ore 17 di lunedì, i poliziotti di via Chopin hanno notato il sospettato, un cittadino italiano di 36 anni, mentre si allontanava dall’appartamento a bordo di un’automobile. L’uomo si è diretto verso un parcheggio in via Bruno Buozzi, dove è stato prontamente fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 4 dosi di cocaina, denaro contante per un totale di 260 euro e due chiavi riconducibili a un appartamento all’interno dello stesso stabile.

La scoperta nell’appartamento: droga, bilancini e armi

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di scoprire e sequestrare un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti e armi. All’interno dell’appartamento, infatti, sono stati trovati 150 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, denaro contante pari a 900 euro e due pistole con relativo munizionamento. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato.

Le accuse e le conseguenze dell’operazione

L’uomo arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine. Il sequestro di droga e armi rappresenta un duro colpo alle attività illecite nella zona e testimonia l’efficacia delle strategie di controllo del territorio messe in atto dalle forze dell’ordine. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto allo spaccio di droga e alla diffusione di armi illegali.

