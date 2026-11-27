Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 25 anni è stata denunciata per furto aggravato in un supermercato di Porto Viro, comune in provincia di Rovigo. La 25enne, residente a Corbola e domiciliata a Battaglia Terme, è stata fermata dopo aver nascosto nella borsa numerose tavolette di cioccolato senza pagarle.

Porto Viro: furto di cioccolato e blocco dopo le casse

Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rovigo, nei giorni scorsi i militari di Porto Viro hanno deferito la donna, di nazionalità romena, in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Le viene contestato, in ipotesi accusatoria, il reato di furto aggravato.

All’interno del supermercato la donna avrebbe messo nella propria borsa 34 tavolette di cioccolato di due marche diverse, per un valore commerciale superiore a 50 euro. Alle casse ha pagato soltanto una bottiglietta d’acqua da 1,5 litri, lasciando senza pagare la merce nascosta.

Superata la barriera delle casse, è stata fermata dall’addetto alla sicurezza, che aveva notato alcuni comportamenti sospetti. Dopo l’allerta, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri: la donna è stata identificata e ha riconsegnato spontaneamente i prodotti. La refurtiva è stata recuperata sul posto e restituita al responsabile del supermercato, che ha presentato denuncia-querela.