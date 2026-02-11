Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di oltre 4.000 euro sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio odierno a Benevento. Un pregiudicato 33enne di origini napoletane è stato fermato e ritenuto gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un anziano. L’uomo avrebbe agito con un modus operandi ormai tristemente noto, riuscendo ancora una volta a ingannare la vittima.

Truffa del finto maresciallo a Benevento

L’arresto è avvenuto durante specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori messi in atto dalla Squadra Mobile.

Tre auto della Squadra Mobile stavano perlustrando le strade di un comune limitrofo alla città di Benevento, dove erano stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni di persone anziane.

Durante le attività di controllo gli agenti hanno notato la presenza sospetta di un individuo che si aggirava nei pressi di un condominio, fotografando il portone d’ingresso e successivamente entrando all’interno dello stabile. Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione che ha permesso di individuare lo stesso soggetto mentre, dopo circa 5 minuti, usciva rapidamente dal portone.

La perquisizione e il sequestro

L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4.000 euro in contanti, nascosti negli slip del sospettato, oltre a numerosi monili in oro occultati in una tasca del giubbotto.

La vittima e la denuncia

Poco dopo la Polizia ha rintracciato la vittima della truffa, un anziano 78enne, ancora visibilmente scosso per l’accaduto. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato raggirato dalla persona fermata, che si era presentata qualificandosi come Maresciallo dei Carabinieri.

Sotto questa falsa identità il truffatore lo aveva convinto a consegnare tutto l’oro in suo possesso e le banconote in contanti.

Il modus operandi: la telefonata ingannevole

L’anziano ha inoltre riferito di essersi fidato del malvivente perché, poco prima, era stato contattato telefonicamente da un sedicente Comandante dei Carabinieri di Benevento. L’uomo al telefono lo aveva informato che di lì a breve sarebbe arrivato un suo maresciallo per effettuare delle verifiche presso la sua abitazione.

Questo stratagemma ha indotto la vittima a credere nella buona fede del truffatore, facilitando così il raggiro.

Il contesto: truffe agli anziani

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di reati predatori che, negli ultimi tempi, hanno visto un aumento dei tentativi di truffa ai danni di persone anziane nei comuni limitrofi a Benevento.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e i servizi di prevenzione proprio per contrastare questo fenomeno, che continua a mietere vittime tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

