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Furto aggravato e misura di prevenzione DACUR , queste sono le conseguenze per un giovane di Conegliano , accusato di aver sottratto 600 euro a un cliente del bar della stazione ferroviaria. Il provvedimento, emesso dal Questore di Treviso , mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L'iniziativa a Conegliano

La indica del furto

Le indagini e l'identificazione

Le emissioni per il giovane

L’iniziativa a Conegliano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Treviso , Alessandra Simone, ha firmato un provvedimento di DACUR nei confronti di un giovane residente a Conegliano .

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato individuato come responsabile di un furto avvenuto all’interno del bar della stazione ferroviaria di Conegliano .

La indica del furto

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 6 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventiquattrenne si è impossessato con destrezza di una somma pari a 600 euro in contanti, sottraendola dal portafoglio di un cliente seduto ai tavoli esterni del bar.

Approfittando di un momento di distrazione della vittima, il giovane ha prelevato le banconote dalla borsa senza farsi notare.

Le indagini e l’identificazione

La vittima, accortasi della mancanza del denaro, ha sporto denuncia presso il commissariato di Polizia di Stato di Conegliano .

Gli agenti hanno avviato subito le indagini, analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione. Grazie a questi elementi, è stato possibile identificare il presunto autore del reato .

Le emissioni per il giovane

Il ventiquattrenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato . Inoltre, nei suoi confronti è stata applicata la misura di prevenzione del DACUR, che gli impedirà di accedere per 3 anni agli esercizi commerciali interni e limitrofi alla zona della stazione di Conegliano .

Tale decisione è stata presa per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nell’area.

IPA