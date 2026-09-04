Ruba al bar e picchia la dipendente, poi fugge in tram a Torino: l’autista lo chiude dentro, arrestato
Un 27enne è stato arrestato a Torino per rapina impropria dopo aver aggredito una dipendente di un bar e tentato la fuga in tram.
È stato eseguito un arresto per rapina impropria a Torino. Un giovane italiano di 27 anni è stato fermato dopo aver aggredito una dipendente di un bar e aver tentato la fuga a bordo di un tram.
L’aggressione alla dipendente
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina appena avvenuta all’interno di un bar situato in via Cernaia, nel cuore di Torino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane si è introdotto nel locale e ha prelevato dal frigorifero due lattine, allontanandosi senza pagare.
La dipendente del bar, accortasi del furto, ha deciso di seguire il ragazzo all’esterno per tentare di fermarlo. Una volta raggiunto in piazza XVIII Dicembre, il giovane ha reagito in modo violento: l’ha colpita con un pugno al volto, precisamente all’altezza dello zigomo, facendola cadere a terra. Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga in direzione di via Cernaia.
L’intervento dell’agente fuori servizio
Nel frattempo, un agente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ma libero dal servizio in quel momento, stava transitando nella zona e ha assistito direttamente all’aggressione. L’agente ha immediatamente deciso di intervenire, ponendosi all’inseguimento del responsabile.
La fuga in tram e l’arresto
Il giovane, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha raggiunto la banchina della fermata “Questura” e si è rapidamente introdotto a bordo di un tram. L’agente, dopo essersi qualificato come appartenente alle Forze dell’Ordine, ha chiesto al conducente del mezzo pubblico di chiudere le porte per impedire la fuga del sospettato. Grazie a questa prontezza, è riuscito a trattenere il giovane fino all’arrivo della pattuglia della Volante dell’UPGSP.
La perquisizione e il sequestro dell’oggetto atto ad offendere
Una volta fermato, il 27enne è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno della tasca dei suoi pantaloni, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un tagliaunghie dotato di lima estraibile curvata, con la punta già estratta e pronta all’uso. Secondo gli agenti, l’oggetto sarebbe stato presumibilmente utilizzato come strumento atto ad offendere.
Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato condotto presso le Camere di Sicurezza San Paolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.