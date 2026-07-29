Ruba al supermercato a San Martino Buon Albergo con la complicità della compagna commessa in cassa, arrestati

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Scoperti i Bonnie e Clyde del veronese. Una coppia è stata arrestata dopo essere stata scoperta a rubare nel supermercato di un centro commerciale a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Con la complicità della compagna commessa in cassa, l’uomo avrebbe sottratto numerosi prodotti senza pagare. A incastrarli sono stati il sistema di videosorveglianza e una collega sospettosa.

La complicità della fidanzata cassiera

La tecnica era ormai consolidata e i due l’avevano più volte messa in pratica. Gli autori della truffa sono stati una cassiera di 54 anni e il compagno, operaio 61enne.

L’uomo arrivava nella cassa in cui era di turno la fidanzata, ponendo normalmente i prodotti sul nastro.

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La commessa, però, passava alla scanner soltanto alcuni dei prodotti, coprendo il resto dei codici a barre con la mano.

L’uomo si portava così a casa una spesa decisamente più sostanziosa di quella pagata. L’ultimo scontrino era di circa 24 euro, mentre nelle buste vi erano oltre 60 euro di merce.

Incastrati dalle telecamere del supermercato

La prima persona ad accorgersi dell’inganno è stata una delle colleghe della donna, insospettita dalla mancanza del tipico bip al passare dei prodotti sullo scanner.

La donna ha avvertito la dirigenza del supermercato del centro commerciale Le Corti Venete, che ha proceduto ai necessari accertamenti.

La cassiera è stata posta sotto videosorveglianza, che ha ripreso la scena svoltasi almeno 5 volte nell’ultimo mese.

All’uscita dal supermercato, l’uomo è stato bloccato dall’addetto alla vigilanza, che ha controllato il contenuto delle buste confermando che non tutti gli articoli erano presenti sullo scontrino.

Sul posto sono stati dunque chiamati i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo.

Due arresti a San Martino Buon Albergo

Sia l’uomo che la donna sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e hanno trascorso la notte agli arresti domiciliari.

Nella mattina di lunedì 27 luglio sono stati processati per direttissima. Di fronte al giudice Edoardo Cipani, si sono scusati per aver rubato e dichiarati disposti a risarcire il supermercato.

Tenendo conto dell’incensuratezza dei due imputati, il giudice ha accolto la richiesta della difesa concedendo a entrambi la libertà, in attesa dell’udienza fissata per il mese di novembre.

Quanto costano i furti ai supermercati

Secondo le più recenti stime nel 2024 le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro, pari all’1,2% dei ricavi annui.

Oltre la metà dei casi è attribuita a clienti che sottraggono merce durante la spesa. Per l’oltre la metà si tratta dell’azione di singoli individui, il 47% sono bande organizzate.

Secondo un’indagine NielsenIQ, il prodotto più rubato è il tonno in scatola, seguito da merce più costosa come vini, formaggi e altre bevande alcoliche.