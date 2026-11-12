Ruba al supermercato di corso Cavour a Verona e afferra la responsabile per il collo: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un rigonfiamento sospetto sotto il giubbotto lo ha tradito. Scoperto mentre usciva da un supermercato di corso Cavour, nel centro di Verona, con la merce nascosta addosso, un 33enne ha afferrato per il collo e per i polsi la responsabile del negozio. A fermarlo sono stati un passante e la polizia, che lo ha arrestato per tentata rapina impropria.

La responsabile del supermercato afferrata per il collo

Come riporta il comunicato della Questura, tutto è successo intorno alle 15.15. L’uomo aveva superato le casse senza pagare alcuni prodotti presi dagli scaffali. Insospettita, la responsabile lo ha raggiunto verso l’uscita e si è fatta restituire una parte della merce, ma quando ha provato a trattenerlo per recuperare il resto lui l’ha spintonata e afferrata con violenza.

A interrompere la colluttazione sono stati un passante, accorso in aiuto della donna, e gli agenti delle Volanti, che hanno recuperato tutta la refurtiva. Il 33enne, già noto per reati contro il patrimonio, ha atteso in Questura il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e gli ha imposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana.

IPA