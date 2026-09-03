Ruba al supermercato e scappa a piedi a Frosinone, denunciata una giovane donna: cosa ha fatto

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È di una denuncia e l’avvio di un procedimento amministrativo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Frosinone, dove una giovane donna è stata fermata dopo essere stata sorpresa a sottrarre merce da un supermercato. L’episodio, avvenuto nella parte bassa della città, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato la particolare rilevanza pubblica dei fatti e la necessità di informare i cittadini in modo trasparente.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo quando una giovane donna, residente in un comune della provincia, si è resa responsabile di furto aggravato all’interno di un supermercato situato nella parte bassa di Frosinone. La donna avrebbe prelevato alcuni articoli dagli scaffali e, eludendo i controlli, ha oltrepassato le casse senza pagare la merce.

Il tentativo di fermare la responsabile e la fuga

Il comportamento sospetto della giovane non è sfuggito al responsabile dell’attività commerciale, che ha cercato di bloccarla per recuperare la refurtiva. Tuttavia, il tentativo si è rivelato vano: la donna, accortasi di essere stata scoperta, ha rifiutato di restituire la merce e si è data alla fuga a piedi, abbandonando il supermercato.

L’intervento della Squadra Volante e il recupero della refurtiva

Nel frattempo, è stata allertata una pattuglia della Squadra Volante, che si è immediatamente messa sulle tracce della fuggitiva. Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare la donna in Via Mola Vecchia. Nel corso delle verifiche, è emerso che la merce sottratta era stata occultata in un seminterrato di un condominio, dove la donna aveva tentato di nasconderla per evitare di essere scoperta.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

Per la giovane è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato. Contestualmente, le è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione, da parte del Questore della Provincia di Frosinone, del provvedimento di divieto di ritorno nel comune del capoluogo. Tale misura mira a prevenire ulteriori episodi analoghi e a tutelare la sicurezza della comunità locale.

IPA