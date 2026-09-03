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È stato eseguito un arresto per rapina impropria a Verona. Un cittadino srilankese di 29 anni è stato fermato dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici da un supermercato e aver aggredito una dipendente nel tentativo di fuggire.

Il furto e l’aggressione alla dipendente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 16:25 in un esercizio commerciale situato in Vicolo Fossetto. La Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa a una rapina appena avvenuta all’interno del supermercato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe prelevato alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali, nascondendole all’interno di uno zaino. Successivamente si sarebbe diretto verso l’uscita, oltrepassando le casse senza pagare la merce. Una dipendente del supermercato lo ha raggiunto e gli ha chiesto di restituire quanto sottratto, ma è stata aggredita fisicamente: l’uomo l’ha spintonata facendola cadere a terra, riuscendo così ad allontanarsi con la refurtiva.

L’inseguimento e l’intervento dei clienti

La donna, rialzatasi dopo la caduta, ha iniziato a inseguire il 29enne prima a piedi e poi a bordo dell’auto di un cliente che si era fermato per aiutarla. Durante l’inseguimento, la dipendente ha continuato a fornire agli operatori della Polizia indicazioni sulla direzione di fuga dell’uomo, che è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Le ricerche e l’arresto

Le ricerche, estese alle vie limitrofe sulla base delle descrizioni fornite, hanno avuto esito positivo poco dopo. Un cittadino ha riconosciuto il sospettato e ha indicato agli agenti il luogo dove lo aveva visto nascondersi. Le Volanti hanno quindi raggiunto un androne condominiale di via Barbarani, dove l’uomo è stato individuato nascosto dietro un muro e immediatamente bloccato.

La refurtiva recuperata

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nello zaino dell’uomo due bottiglie di alcolici, risultate essere state sottratte al supermercato. Una terza bottiglia, abbandonata durante la fuga, è stata successivamente recuperata dagli operatori. Tutta la merce, ancora rivendibile, è stata restituita al legittimo proprietario.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine degli accertamenti, il cittadino srilankese – pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

IPA