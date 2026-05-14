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Eseguito un arresto per furto aggravato a Bergamo, dove un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver sottratto merce da un supermercato. L’uomo è stato bloccato grazie al tempestivo intervento di una poliziotta fuori servizio, che ha notato i suoi movimenti sospetti tra le corsie e ha dato l’allarme.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato situato in via Baioni, a Bergamo. Un cittadino marocchino, regolarmente presente in Italia, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare diversi prodotti alimentari e bottiglie di alcolici.

L’intervento della poliziotta fuori servizio

La vicenda ha avuto inizio quando una poliziotta, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ma libera dal servizio, si trovava nel supermercato per fare acquisti. La donna ha notato l’uomo aggirarsi tra le corsie con un atteggiamento sospetto. Insospettita, ha deciso di osservare con attenzione i suoi movimenti.

Il furto e il tentativo di fuga

La poliziotta ha visto il cittadino marocchino mentre occultava nel proprio zaino diversi prodotti alimentari e numerose bottiglie di alcolici. Non solo: l’uomo si è anche impossessato di un paio di scarpe esposte nel supermercato, indossandole nel tentativo di rendere più agevole la fuga. Dopo aver raccolto la merce, il soggetto ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare, commettendo così il furto aggravato.

L’inseguimento e l’arresto

Resasi conto della situazione, la poliziotta si è qualificata come appartenente alla Polizia di Stato e ha chiesto aiuto a un dipendente del supermercato. Tuttavia, l’uomo, scoperto, si è dato alla fuga, abbandonando rapidamente il punto vendita. Ne è scaturito un inseguimento a piedi lungo le vie adiacenti, che si è concluso in via Mafalda. Qui, grazie al rapido intervento degli equipaggi delle Volanti, fatti convergere sul posto, il cittadino marocchino è stato definitivamente fermato.

Le conseguenze dell’episodio

Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato arrestato per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella mattinata di oggi, l’arresto è stato convalidato. L’episodio ha messo in evidenza la prontezza e la professionalità della poliziotta, che anche fuori servizio ha saputo intervenire con tempestività e determinazione.

IPA