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È stato eseguito un arresto per furto aggravato nel pomeriggio del 1° settembre all’interno di un supermercato di Bracciano. Un 35enne straniero, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora, è stato sorpreso mentre sottraeva 8 bottiglie di superalcolici, utilizzando un cacciavite per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

Il modus operandi: cacciavite e dispositivi antitaccheggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° settembre presso un supermercato di Bracciano. Il protagonista della vicenda, un uomo di 35 anni di nazionalità straniera, già noto per precedenti penali e sottoposto a misura cautelare, si è introdotto nel punto vendita con fare sospetto. Dopo essersi aggirato tra le corsie, avrebbe prelevato dagli scaffali 8 bottiglie di superalcolici.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe utilizzato un cacciavite per forzare e rimuovere i dispositivi antitaccheggio applicati alle bottiglie. I dispositivi sarebbero stati poi nascosti tra le confezioni di generi alimentari sugli scaffali, mentre le bottiglie di alcolici venivano occultate sotto i vestiti. Successivamente, il 35enne avrebbe oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento, nel tentativo di allontanarsi dal supermercato con la refurtiva.

L’intervento del Comandante fuori servizio

Determinante si è rivelata la presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, del Comandante della Stazione di Manziana, libero dal servizio. L’ufficiale ha notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo e ha seguito le sue mosse, intervenendo prontamente per bloccarlo subito dopo il passaggio alle casse. Contestualmente, ha allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri e richiesto il supporto di una pattuglia.

L’arresto e il recupero della refurtiva

L’arrivo tempestivo dei militari della Sezione Radiomobile ha permesso di procedere alla perquisizione dell’uomo. Durante il controllo, è stato rinvenuto il cacciavite utilizzato per lo scasso e recuperata l’intera refurtiva, che è stata restituita al responsabile del supermercato. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato la violazione dell’obbligo di dimora a cui il 35enne era sottoposto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il soggetto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo.

Il contesto: sicurezza e prevenzione nei supermercati

L’episodio avvenuto a Bracciano mette in evidenza l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche fuori servizio e la necessità di misure di prevenzione nei punti vendita, spesso bersaglio di episodi di furto. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare che la refurtiva venisse sottratta definitivamente e ha assicurato alla giustizia un soggetto già sottoposto a restrizioni per precedenti reati.

IPA