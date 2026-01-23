Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale alla fine di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il soggetto, cittadino italiano e pluripregiudicato, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato diversi locali della stazione. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato e segnalato per il possesso di sostanze stupefacenti.

Paura alla stazione di Verona Porta Nuova

L’episodio si è verificato all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Gli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un giovane che stava arrecando disturbo all’interno di un negozio della stazione.

Il ragazzo, invitato a seguire i poliziotti negli uffici per l’identificazione, ha iniziato a offendere e minacciare gli operatori davanti ai viaggiatori presenti. Durante il tragitto ha reagito con violenza, tentando la fuga e colpendo con calci e pugni gli agenti, riuscendo a ferire all’addome uno di loro prima di essere bloccato e ammanettato.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

Durante la perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di un libro appena sottratto dal negozio, nascosto nelle parti intime, e di quasi un grammo di hashish.

Il libro è stato restituito alla negoziante dopo la presentazione della querela, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Per il possesso di hashish il ventiseienne è stato segnalato al Prefetto per la contestazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Danneggiamenti negli uffici della Polizia

Il comportamento aggressivo del giovane è proseguito anche negli uffici del Settore Operativo.

Qui il 26enne ha danneggiato una porta, il termosifone della sala d’attesa e la videocamera della camera di sicurezza dove ha trascorso la notte. Tali atti hanno portato alla denuncia per danneggiamento aggravato.

Le misure adottate e i provvedimenti del giudice

Alla luce dei fatti il giovane, residente nella provincia di Vicenza, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di rientro nelle cosiddette “zone rosse” istituite dal Prefetto della provincia di Verona, valido fino al 15 aprile prossimo. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha stabilito la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.

