Ruba biciclette in centro a Cesena, le ridipinge in giardino e le rivende al mercatino dell'usato
Un 70enne è stato denunciato a Cesena per furto aggravato e ricettazione di 16 biciclette, sequestrate dai Carabinieri e destinate alla rivendita.
È di 16 biciclette sequestrate e un uomo di 70 anni denunciato il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Cesena. L’uomo è stato ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e ricettazione continuata, con l’accusa di aver sottratto numerosi velocipedi in diverse aree della città, per poi modificarli e rivenderli. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e hanno portato al sequestro di biciclette per un valore superiore a 5.000 euro.
Le indagini dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso il via lo scorso mese di febbraio, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno iniziato a monitorare alcuni furti di biciclette segnalati in città. Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì, gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti sospetti di un uomo che, a bordo della propria auto, si aggirava tra aree pubbliche e private alla ricerca di biciclette da sottrarre.
Modalità dei furti e ricettazione
Secondo quanto emerso dalle indagini, i furti sono avvenuti prevalentemente nel centro storico, in prossimità delle rastrelliere, ma anche all’esterno delle abitazioni dei proprietari e negli spazi comuni dei condomini. L’uomo prelevava le biciclette con le catene e i lucchetti ancora inseriti, caricandole sulla propria vettura. Una volta giunto presso la sua abitazione, trasportava i mezzi in un terreno adiacente di sua proprietà.
Modifiche e rivendita delle biciclette
Nel terreno attiguo all’abitazione, il sospettato utilizzava un seghetto e una tenaglia per liberare i velocipedi da catene e lucchetti. Successivamente, alterava l’aspetto delle biciclette, verniciandole o sostituendo alcuni dettagli come manopole, cestini e portapacchi, al fine di renderle irriconoscibili. Le biciclette così modificate venivano poi cedute a un mercatino dell’usato per la successiva rivendita, configurando così il reato di ricettazione continuata.
Il sequestro e la denuncia
Alla luce delle prove raccolte, la Procura della Repubblica di Forlì ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti dell’uomo. L’operazione, eseguita dai Carabinieri, ha permesso di rinvenire presso la sua abitazione 16 biciclette di varie marche, tutte di presumibile provenienza illecita e dal valore complessivo superiore a 5.000 euro. I mezzi sono stati immediatamente sottoposti a sequestro, in attesa della riconsegna ai legittimi proprietari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.