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U n arresto per tentata rapina impropria il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di sabato 28 giugno a Monza . Un cittadino algerino di 27 anni , irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre capi di abbigliamento da un esercizio commerciale, aggredendo l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire.

Tensione in un negozio a Monza

Il tentativo di furto e la reazione violenta

La perquisizione e il recupero della refurtiva

L'identificazione ei precedenti

L'arresto e le conseguenze giudiziarie

Tensione in un negozio a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di sabato 28 giugno presso un negozio di Monza .

La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo sorpreso dal personale addetto alla sicurezza mentre cercava di allontanarsi senza pagare diversi capi di abbigliamento . Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Il tentativo di furto e la reazione violenta

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva prelevato un gilet, un giubbotto, un berretto e una t-shirt, per un valore complessivo di 523 euro . Dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, si è diretto verso l’uscita.

In quel momento, l’addetto alla sicurezza lo ha bloccato. Nel tentativo di garantirsi la fuga, il sospettato ha reagito con violenza , spingendo il dipendente e colpendolo ripetutamente con calci alle gambe . Questo comportamento ha fatto attuare l’intervento immediato delle pattuglie della Polizia di Stato, che sono riuscite a immobilizzare l’uomo ea recuperare la refurtiva.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la successiva perquisizione personale, gli agenti hanno ricevuto una maglietta di marca ancora indossata dal sospettato. Il capo presentava il dispositivo antitaccheggio danneggiato e l’etichetta rimossa, rendendolo non più idoneo alla vendita.

Tutta la merce sottratta è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

L’identificazione ei precedenti

L’uomo, inizialmente privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Qui è stato identificato tramite rilievi foto-dattiloscopici: si tratta di un cittadino algerino di 27 anni , irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti di polizia. In particolare, dimostra a suo carico reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto, gli operatori hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato di tentata rapina impropria . Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza è stato informato dell’accaduto.

L’uomo è stato quindi associato alla Casa Circondariale locale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA