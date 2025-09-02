Ruba cappello di Majchrzak a bimbo agli Us Open, bufera sul milionario e la sua azienda: costretto alle scuse

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo la diffusione del video in cui ruba il cappellino del tennista Kamil Majchrzak a un bambino durante gli US Open, l’imprenditore polacco Piotr Szczerek è stato travolto da una valanga di recensioni negative alla sua azienda. Il 50enne, amministratore delegato della Drogbruk, si è scusato pubblicamente per il gesto con un lungo post su Facebook.

Le scuse del milionario polacco

“Non era mia intenzione, ma ciò non cambia il fatto che ho ferito il ragazzo e deluso i fan“, si legge nel post di Szczerek.

L’imprenditore ha spiegato di essere stato “convinto” che la star del tennis stesse passando il berretto direttamente a lui, non al bambino.

ANSA

Il tennista Kamil Majchrzak

“Vorrei scusarmi inequivocabilmente con il giovane, con la sua famiglia, con tutti i tifosi”, ha aggiunto, precisando di aver restituito il cappello al piccolo tifoso nella speranza di aver “almeno parzialmente riparato il danno fatto”.

“Ho fatto un grosso errore – ha aggiunto – nelle emozioni, tra la folla che esulta dopo la vittoria, ero convinto che il tennista stesse porgendo il cappello nella mia direzione – ai miei figli che hanno chiesto autografi prima. Questa convinzione sbagliata mi ha fatto istintivamente allungare la mano. Oggi so di aver fatto qualcosa che sembrava come sottrarre consapevolmente un ricordo a un bambino”.

L’imprenditore ha poi precisato che le dichiarazioni apparse in precedenza e imputate a lui e alla moglie non sono vere, la coppia non ha commentato la situazione in precedenza.

“Da anni io e mia moglie ci impegniamo nell’aiutare bambini e giovani sportivi – si legge ancora nel post – ma questa situazione mi ha mostrato che un momento di disattenzione può vanificare anni di lavoro e sostegno. È per me una lezione dolorosa, ma necessaria, di umiltà. Per questo motivo mi coinvolgerò ancora più attivamente in iniziative a sostegno di bambini e giovani e in azioni contro la violenza e l’odio online. Credo che solo attraverso i fatti posso ricostruire la fiducia perduta. Ancora una volta chiedo scusa a tutti coloro che ho deluso”.

Il video del cappellino sottratto al bambino

Nel video, girato durante la partita agli US Open del 28 agosto 2025, si vede il tennista numero 76 al mondo Kamil Majchrzak interagire con i tifosi. Mentre firma autografi, si toglie e il berretto e lo porge al bambino.

Ma l’imprenditore polacco, che era accanto al piccolo, afferra il cappello prima che il ragazzino possa prenderlo. Nelle immagini si vede il bimbo che implora di riavere il regalo venendo totalmente ignorato dal milionario. Il video, diventato virale sui social e sui media, ha scatenato milioni di reazioni indignate.

L’incontro tra il tennista e il bambino

Per riparare all’ingiustizia, Kamil Majchrzak ha cercato di rintracciare il piccolo tifoso e lo ha incontrato restituendogli il maltolto.

Il numero 76 del ranking mondiale, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con il bambino. “Oggi, dopo il riscaldamento, ho avuto un incontro piacevole. Riconoscete il berretto?” ha scritto il giocatore alludendo alla vicenda. In un altro post, ha condiviso una foto con il bambino che indossa il cappellino, commentando: “Ciao mondo, insieme a Brock vi auguro una splendida giornata”.