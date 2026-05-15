Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un arresto per furto aggravato il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Novara, che ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche. L’uomo, fermato durante un controllo autostradale, è stato riconosciuto come responsabile del trafugamento di circa 1000 metri di cavi in rame da una centrale nucleare, per un valore stimato di 50.000 €.

Mandato di arresto europeo eseguito dalla Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi quando gli agenti della Sottosezione Autostradale di Novara Est hanno intensificato i controlli sulle principali arterie autostradali in occasione dei ponti festivi. Durante un servizio di vigilanza all’altezza dell’area di servizio Rho Sud sull’autostrada A4, gli operatori hanno fermato un’autovettura che non risultava in regola con la revisione periodica prevista dalla legge.

Il controllo e la scoperta del mandato internazionale

Nel corso delle verifiche sui passeggeri del veicolo, è emerso che uno di loro era destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo. Il provvedimento era stato emesso dalle autorità tedesche a seguito di una condanna per furto aggravato di circa 1000 metri di cavi in rame, sottratti nel 2020 dalla centrale nucleare di Grafenrheinfeld, insieme ad altri 3 soggetti. Il valore della refurtiva era stato stimato in circa 50.000 €.

Arresto e trasferimento in carcere

Una volta accertata l’identità del ricercato e dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria competente, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Successivamente, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove dovrà scontare il residuo di pena pari a un anno di reclusione, come disposto dal mandato europeo.

Il contesto dei controlli e la collaborazione internazionale

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia intensificazione dei controlli sulle autostrade italiane, soprattutto in periodi di maggiore traffico come quelli legati alle festività. La collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie europee ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto responsabile di un grave reato commesso all’estero.

IPA