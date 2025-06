Ruba centinaia di Gratta e Vinci e va in hotel a Trento per controllarli, ma li lascia in camera: denunciato

Ha rubato Gratta e Vinci da una tabaccheria di Gardolo, frazione di Trento, e si è rifugiato in hotel per controllare con calma se qualcuno fosse vincente. Ma ha dimenticato i biglietti in camera. La polizia lo ha identificato incrociando le segnalazioni della titolare del negozio e dell’albergo: 107 i Gratta e Vinci rubati. Per l’uomo è scattata la denuncia per furto aggravato.

Rubati Gratta e Vinci a Trento, la trappola scatta in hotel

La scena sembra uscita da una commedia, ma si è trasformata in un fascicolo per furto aggravato. Come riporta LaPresse, un uomo di origine marocchina ha sottratto 107 Gratta e Vinci da una tabaccheria di Gardolo, in provincia di Trento, e ha affittato una stanza d’albergo per grattarli lontano da occhi indiscreti.

Il colpo è stato messo a segno lunedì 16 giugno, ma la vera svolta è arrivata quando la titolare dell’esercizio ha riconosciuto in un giovane entrato pochi giorni dopo nel negozio il ladro immortalato dalle telecamere di sicurezza.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il furto di Gratta e Vinci è avvenuto in una tabaccheria di Gardolo, frazione di Trento

La sua segnalazione al 112 ha innescato l’intervento delle volanti della polizia.

La montagna di Gratta e Vinci trovata nella camera d’albergo

In quelle stesse ore, il personale di un hotel di Trento ha trovato durante le pulizie 234 Gratta e Vinci, sparsi nel cestino e dietro una scrivania.

La scoperta ha spinto il personale a contattare la polizia, che ha confrontato i dati delle prenotazioni con quelli dell’uomo fermato.

Il confronto ha dato un esito inequivocabile: si trattava della stessa persona. Dopo ulteriori verifiche, è emerso che 107 dei biglietti rinvenuti provenivano dal furto a Gardolo, mentre sui restanti sono ancora in corso accertamenti.

Un modus operandi sospetto: i Gratta e Vinci nel mirino

Il caso di Trento non sembra isolato. Nella stessa notte, i carabinieri di Pergine Valsugana hanno arrestato un trentaseienne marocchino per una serie di furti ai danni di bar e tabaccherie.

Anche in quel caso, tra la refurtiva figuravano Gratta e Vinci.

La modalità – forzatura delle porte con un tombino – è simile a quella usata in altri colpi della zona.

Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra i due episodi. Intanto, il ladro “distratto” è stato denunciato e le indagini proseguono per recuperare la restante refurtiva.