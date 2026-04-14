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Un borseggio è stato sventato a Roma da un agente della Squadra Mobile fuori servizio, che ha bloccato un giovane intento a sottrarre il contenuto della borsa di una donna con la cosiddetta “tecnica del velo”. L’intervento, avvenuto nei pressi della Questura, ha portato all’arresto del sospettato per furto aggravato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una tessera metropolitana rubata. L’operato della Polizia è stato convalidato dal giudice il giorno seguente.

L’intervento dell’agente fuori servizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo le 19 nei pressi della sede della Questura di Roma. Un agente della VI Sezione della Squadra Mobile, mentre si dirigeva verso casa al termine del proprio turno, ha notato un giovane che, utilizzando un foulard come schermo, stava armeggiando vicino alla borsa di una signora impegnata in una conversazione telefonica. L’agente, grazie alla sua esperienza, ha subito riconosciuto la “tecnica del velo”, un metodo utilizzato per coprire i movimenti delle mani durante un borseggio.

La tecnica del velo e il tentativo di furto

L’agente, dopo essersi qualificato, è intervenuto prontamente interrompendo l’azione del giovane, che aveva già aperto la borsa della vittima nel tentativo di sottrarne il contenuto. La donna, ignara di quanto stava accadendo, è stata così salvata dal furto grazie alla prontezza dell’operatore di polizia.

L’identificazione e i precedenti

Alla richiesta di mostrare un documento di identità, il giovane ha esibito un titolo che lo collegherebbe alle forze di polizia peruviane. Tuttavia, sono in corso accertamenti per verificarne l’autenticità. Condotto negli uffici della Squadra Mobile per ulteriori approfondimenti, è emerso che il ragazzo non era nuovo a questo tipo di reati. Nel suo portafogli è stata trovata anche una tessera metropolitana risultata rubata alcuni mesi prima.

L’arresto e la convalida del giudice

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Nella mattinata successiva, nelle aule di piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, confermando l’arresto.

IPA