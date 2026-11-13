Ruba cosmetici e creme per 2500 euro a Torino, ma il trucco della borsa schermata non basta: arrestata
Una cittadina colombiana è stata arrestata a Torino: aveva nascosto creme per circa 2.500 euro in una borsa schermata.
Una donna è stata arrestata per tentato furto aggravato in un negozio di Torino. La cittadina colombiana, di 37 anni, è stata fermata dopo aver cercato di sottrarre cosmetici, occultandoli in una borsa schermata per aggirare l’antitaccheggio. La merce cha ha tentato di rubare ha un valore di circa 2.500 euro.
Torino: tentato furto aggravato di cosmetici, 37enne fermata
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. Centro sono intervenuti in via Roma dopo la segnalazione del personale di vigilanza. La donna era stata notata mentre tentava di portare via diversi prodotti cosmetici da un esercizio commerciale di Torino.
In base a quanto ricostruito, la sospettata ha nascosto i prodotti in una borsa dotata di una schermatura artigianale, che avrebbe dovuto eludere i sistemi antitaccheggio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sei confezioni di creme, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. La merce è stata recuperata e restituita al titolare del negozio, mentre la borsa è stata sequestrata.
Gli accertamenti e l’arresto
La donna, priva di documenti e risultata irregolare sul territorio nazionale, è stata accompagnata in Questura per le verifiche. Al termine degli accertamenti è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.