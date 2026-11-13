Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata arrestata per tentato furto aggravato in un negozio di Torino. La cittadina colombiana, di 37 anni, è stata fermata dopo aver cercato di sottrarre cosmetici, occultandoli in una borsa schermata per aggirare l’antitaccheggio. La merce cha ha tentato di rubare ha un valore di circa 2.500 euro.

Torino: tentato furto aggravato di cosmetici, 37enne fermata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. Centro sono intervenuti in via Roma dopo la segnalazione del personale di vigilanza. La donna era stata notata mentre tentava di portare via diversi prodotti cosmetici da un esercizio commerciale di Torino.

In base a quanto ricostruito, la sospettata ha nascosto i prodotti in una borsa dotata di una schermatura artigianale, che avrebbe dovuto eludere i sistemi antitaccheggio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sei confezioni di creme, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. La merce è stata recuperata e restituita al titolare del negozio, mentre la borsa è stata sequestrata.

Gli accertamenti e l’arresto

La donna, priva di documenti e risultata irregolare sul territorio nazionale, è stata accompagnata in Questura per le verifiche. Al termine degli accertamenti è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.