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Un minorenne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina ai danni della titolare di un esercizio commerciale nell’Oristanese. Il giovane, insieme a due coetanei, stava forzando un distributore automatico di bevande; sorpreso dalla proprietaria, l’ha spintonata con violenza per guadagnarsi la fuga con la merce rubata prima di essere bloccato.

Forzano il distributore e tentano la fuga

I fatti sono avvenuti nel corso del pomeriggio del 12 ottobre in provincia di Oristano. Stando alla ricostruzione dei militari, il minorenne e gli altri due ragazzi hanno forzato il distributore automatico installato all’interno del negozio e hanno preso prodotti per un valore complessivo di circa 80 euro.

La titolare li ha scoperti e il giovane l’ha spintonata e strattonata per assicurarsi la fuga e mantenere la disponibilità della refurtiva. La donna non ha riportato lesioni.

L’intervento dei Carabinieri di Oristano

Allertati dalla titolare, i Carabinieri sono intervenuti e hanno rintracciato il minorenne subito dopo il fatto, procedendo all’arresto.

Le successive indagini hanno consentito di identificare anche gli altri due presunti complici, tra cui uno maggiorenne: entrambi sono stati denunciati in stato di libertà. Gli arnesi da scasso trovati dai militari sono stati sequestrati. Lo riporta Cagliari Today.

Il provvedimento

Conclusi gli adempimenti di rito, il ragazzo arrestato è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Quartucciu, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.

IPA