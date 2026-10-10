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Aveva strappato gioielli e 800 euro a un’anziana, per questo motivo un 19enne è stato arrestato a Bolzano dopo un colpo portato a termine in un’abitazione nel quartiere Don Bosco.

La tentata fuga del 19enne a Bolzano

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata venerdì 9 ottobre, quando un equipaggio della Squadra Volante, impegnato in un servizio di controllo del territorio nel quartiere Don Bosco, a Bolzano, ha notato un giovane che si allontanava da un cortile condominiale.

Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di nascondersi dietro alcuni cassonetti, una condotta che ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

L’arresto e la scoperta della refurtiva

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere a un controllo. Il giovane, privo di documenti, è stato trovato in possesso di numerosi gioielli, monili e 800 euro in contanti.

Trasferito in Questura per l’identificazione, è emerso che si trattava di un cittadino di 19 anni, residente in Alto Adige.

La segnalazione del furto e il collegamento con il sospetto

Nel frattempo, durante le attività di polizia giudiziaria, la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto all’interno di una delle abitazioni dello stabile da cui il giovane era stato visto uscire.

La vittima, una signora anziana di 90 anni, ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava al supermercato, le erano state sottratte le chiavi di casa in un momento di distrazione. Al suo rientro aveva trovato l’appartamento a soqquadro e aveva constatato l’ammanco di numerosi monili e di 800 euro in contanti, prelevati pochi giorni prima.

La restituzione della refurtiva e l’arresto

Gli agenti hanno rapidamente collegato la presenza del 19enne nel cortile dello stabile con il furto appena denunciato. La signora, accompagnata in Questura, ha riconosciuto come propri i gioielli e il denaro trovati addosso al giovane, potendo così rientrare in possesso dei suoi beni. Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza di furto in abitazione e associato alla Casa Circondariale di Bolzano.

Polizia di Stato