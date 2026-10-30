Ruba dentifrici in un supermercato di Scanzano Jonico ma era già stato espulso dall'Italia: finisce nel Cpr

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Confezioni di dentifricio nascoste nelle borse e l’uscita dalle casse senza pagare, per un bottino di circa 60 euro. A Scanzano Jonico, in provincia di Matera, il furto in un supermercato ha fatto scoprire che il 32enne fermato dalla vigilanza non poteva nemmeno stare in Italia: era stato espulso nel 2025. Ora è in un Cpr in attesa del rimpatrio.

Scanzano Jonico, il furto di dentifrici al supermercato

Come riporta la Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Policoro sono intervenuti dopo la segnalazione del furto. Due uomini avevano riempito alcune borse con i prodotti presi dagli scaffali, soprattutto dentifrici.

Uno dei due ha superato le casse senza pagare, ma l’addetto alla sicurezza lo ha bloccato con la merce ancora addosso. Il comunicato non dice nulla sulla sorte del complice.

L’espulsione del 2025 e il Cpr di Palazzo San Gervasio

Dai controlli è emerso che l’uomo, cittadino georgiano con precedenti per furto e rapina, era stato espulso dal prefetto di Bologna nell’aprile 2025, con il divieto di rientrare in Italia per 3 anni.

Grazie agli Uffici Immigrazione di Matera e Bologna e alla Polizia di Frontiera, gli agenti hanno ricostruito che aveva lasciato l’Italia nell’ottobre 2025 per tornare nel suo Paese.

La sua presenza a Scanzano violava quindi il divieto, ancora in vigore: per questo è stato arrestato. Dopo il nulla osta del giudice, il questore lo ha fatto portare nel Cpr di Palazzo San Gervasio, in attesa del rimpatrio.

IPA