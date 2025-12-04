Furti e ubriachezza molesta ad Ancona, 30enne perde la testa: come è stato fermato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un foglio di via obbligatorio dai comuni di Ancona e Falconara Marittima nei confronti di un trentenne di origini ucraine, ritenuto socialmente pericoloso dopo essersi reso responsabile di reati contro il patrimonio e ubriachezza molesta nell’arco di due giorni. Il provvedimento, firmato dal Questore Capocasa, è stato adottato per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con divieto di ritorno fino al 2027.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il trentenne ucraino è stato protagonista di una serie di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nei comuni di Ancona e Falconara Marittima. Le autorità hanno ricostruito i fatti avvenuti nelle scorse settimane, che hanno portato all’adozione del foglio di via obbligatorio come misura preventiva.

La sequenza dei fatti: furti e ubriachezza molesta

Nel dettaglio, l’uomo si è reso responsabile di un furto su un’autovettura parcheggiata presso il pronto soccorso di Torrette, a Ancona. Per questo episodio, è stato immediatamente allontanato dalla città ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 14/2017, con un provvedimento di 48 ore.

Il giorno successivo, il trentenne ha commesso un ulteriore furto, questa volta di alcolici, all’interno di un esercizio commerciale situato a Collemarino. Successivamente, si è spostato a Falconara Marittima, dove, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha infastidito i passanti per strada. L’atteggiamento molesto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a sanzionarlo per ubriachezza molesta e a denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

Le motivazioni del provvedimento

Alla luce della pericolosità sociale dimostrata dal trentenne, la cui presenza nei comuni di Ancona e Falconara Marittima non risultava giustificata da alcun interesse legittimo, il Questore Capocasa ha deciso di emettere il foglio di via obbligatorio. Il provvedimento prevede il divieto di ritorno nei due comuni fino al 2027, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di furto, ubriachezza molesta e comportamenti che possano mettere a rischio la tranquillità dei cittadini e il patrimonio della pubblica amministrazione.

