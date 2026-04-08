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È stato denunciato un uomo di 40 anni per furto di gasolio a Siracusa, dopo essere stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato grazie a una vistosa chiazza di carburante lasciata sul luogo del reato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottratto il carburante da un mezzo di una ditta impegnata in lavori di ripristino della fornitura elettrica.

La scoperta della perdita e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un dipendente della ditta incaricata dei lavori ha notato una grande macchia di gasolio vicino all’autocarro utilizzato per il trasporto di un gruppo elettrogeno. L’anomalia ha subito insospettito il lavoratore, che ha allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti prontamente sul posto. Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno osservato che dalla chiazza di carburante si dipanava una striscia ben definita che conduceva direttamente a una villetta nelle vicinanze. Seguendo questa traccia, gli agenti sono riusciti a risalire al luogo dove si trovava il responsabile del furto.

La perquisizione e il ritrovamento delle prove

Una volta raggiunta la villetta, la Polizia ha effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione. Qui sono stati rinvenuti due contenitori e una borsa, tutti impregnati di gasolio. Uno dei contenitori utilizzati per il trasporto del carburante risultava bucato, circostanza che ha causato la dispersione di parte del gasolio lungo il percorso tra il luogo del furto e la villetta.

L’identificazione e la denuncia

All’interno della villetta è stato identificato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti, confermando di aver sottratto il gasolio dal mezzo della ditta. Per questo motivo è stato denunciato per furto.

Il ruolo decisivo delle tracce lasciate dal carburante

La particolare dinamica dell’episodio ha visto un ruolo centrale nella perdita di carburante dovuta al contenitore bucato. Proprio questa circostanza ha permesso agli agenti di seguire facilmente le tracce e di risalire in tempi rapidi all’autore del furto. La chiazza e la striscia di gasolio hanno infatti guidato la Polizia direttamente alla villetta dove si trovava l’uomo.

IPA