È di un uomo denunciato e della refurtiva recuperata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nella mattinata del 5 agosto 2025 a Ferrara. Un furto in abitazione è stato segnalato poco prima alla centrale operativa, che ha permesso agli agenti di individuare rapidamente il presunto responsabile. L’uomo è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e trovato ancora in possesso dei beni sottratti, che sono stati restituiti ai proprietari. L’indagato, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato anche destinatario di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Genova.

La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della squadra Volante dell’UPGSP di Ferrara è scattato nella mattinata del 5 agosto 2025 dopo che la centrale operativa aveva ricevuto una segnalazione relativa a un episodio criminoso avvenuto poco prima. La tempestività della comunicazione ha permesso di attivare immediatamente le procedure di ricerca del sospettato.

Identificazione rapida grazie alla videosorveglianza

Determinante per la risoluzione del caso si è rivelata una fotografia estrapolata dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione colpita dal furto. L’immagine, trasmessa in tempo reale dalla centrale operativa agli agenti sul territorio, ha consentito di avviare una task force dedicata alle ricerche. Le pattuglie dell’UPGSP hanno così potuto concentrare le proprie attività nelle zone della città notoriamente frequentate da soggetti dediti a reati predatori.

Il rintraccio del sospettato e il recupero della refurtiva

Grazie a un’attenta attività investigativa, il sospettato è stato individuato in tempi brevi. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, composta da diversi monili d’oro. Tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, chiudendo così positivamente la vicenda per le vittime del furto.

L’identificazione e i precedenti penali

L’uomo, privo di documenti al momento del controllo, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il soggetto era irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti di polizia per furto e rapina. Inoltre, a suo carico è risultato pendente un provvedimento di rintraccio finalizzato all’esecuzione di una misura cautelare, nello specifico il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal GIP del Tribunale di Genova.

Le conseguenze per l’indagato

Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche sui precedenti, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per furto in abitazione. Contestualmente, sono state avviate le pratiche per l’esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale di Genova. L’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva e il deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria.

