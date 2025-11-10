Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato ieri mattina, 9 novembre, a Como. Un 38enne pakistano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un grande magazzino della città. L’uomo, bloccato dalla vigilanza, è stato poi preso in custodia dagli agenti e condotto in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una Volante è intervenuta in Viale Giulio Cesare a Como presso un noto punto vendita di abbigliamento, a seguito di una segnalazione di furto.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dagli agenti intervenuti, la chiamata è arrivata intorno alle 11.00. Il personale della vigilanza aveva già bloccato il presunto responsabile, un cittadino pakistano di 38 anni, sorpreso mentre cercava di allontanarsi con alcuni capi di abbigliamento sottratti dagli scaffali. L’uomo era stato notato aggirarsi tra i reparti con atteggiamento sospetto e, dopo aver armeggiato su alcuni indumenti, aveva rimosso le placche antitaccheggio nel tentativo di eludere i controlli all’uscita.

La refurtiva e l’arresto

Durante l’ispezione dello zaino del 38enne, gli agenti hanno rinvenuto la merce rubata: un giubbetto e una felpa, per un valore complessivo di 70 euro. Alla luce delle prove raccolte e delle modalità con cui è stato commesso il furto, il cittadino pakistano è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e condotto presso la Questura di Como.

IPA