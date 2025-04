Ruba il cellulare a un anziano e cerca di nasconderlo in una fioriera: 55enne denunciato a Parma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un uomo denunciato per furto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Parma. L’uomo è stato accusato di aver sottratto un telefono cellulare a un anziano passante.

La segnalazione di un testimone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, un equipaggio impegnato nel controllo del territorio è stato avvicinato da una passante in Strada Repubblica. La donna ha riferito di aver assistito a un furto ai danni di un anziano, indicando un uomo nelle vicinanze.

L’intervento della polizia

La volante ha raggiunto l’individuo, che alla vista degli agenti si è mostrato agitato e ha posizionato qualcosa in una fioriera. Gli agenti hanno sottoposto l’uomo a un controllo e recuperato un telefono cellulare dalla fioriera. L’uomo, un 55enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio, non ha saputo spiegare la provenienza del telefono, affermando che non fosse suo.

Conclusione dell’operazione

L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto aggravato. Il telefono è stato restituito al legittimo proprietario. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla prontezza della segnalazione e all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine a Parma.

