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Un arresto per tentata rapina aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto sabato scorso in Genova. Un uomo di 37 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito un giovane in Piazza della Stampa. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la vittima è stata colpita con calci e pugni al volto nel tentativo di recuperare il proprio cellulare, appena sottratto. L’uomo è stato anche deferito per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’intervento a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 04.:35 di sabato scorso in Piazza della Stampa, nel centro di Genova. Un gruppo di ragazzi si trovava nella piazza quando un uomo straniero si è avvicinato con una scusa. Con un gesto rapido, l’uomo ha sottratto il cellulare a uno dei presenti, scatenando la reazione della vittima che ha iniziato a inseguirlo.

La fuga del malvivente è durata solo pochi metri: raggiunto dalla vittima, l’uomo ha reagito con violenza, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al volto. Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato la Polizia. Le volanti dell’U.P.G.S.P. sono giunte rapidamente sul posto e hanno prestato soccorso al giovane aggredito, che presentava un evidente rigonfiamento al naso. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Galliera per le cure del caso.

L’arresto e le accuse

L’aggressore, un cittadino marocchino di 37 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dagli agenti. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha opposto resistenza e ha insultato i poliziotti, rendendo necessario l’uso della forza per immobilizzarlo.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso una forbice da elettricista, motivo per cui è stato deferito anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze e la posizione dell’arrestato

L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono state formulate le accuse di tentata rapina aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio avvenuto in Piazza della Stampa sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie alla segnalazione dei passanti e al rapido arrivo delle volanti, è stato possibile fermare l’aggressore e prestare soccorso alla vittima. L’operazione si è conclusa con un arresto e il sequestro di un oggetto potenzialmente pericoloso.

IPA