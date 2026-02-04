Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di portafogli e utilizzo illecito di carta di credito: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Albano Laziale, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver approfittato della distrazione di un fattorino per compiere una serie di acquisti non autorizzati. L’arresto è stato eseguito in pochi minuti dagli agenti del Commissariato locale, che hanno rintracciato il sospettato nei pressi di una tabaccheria, luogo dell’ultima transazione segnalata.

Un arresto ad Albano Laziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Albano Lazial, lungo Corso Matteotti. Un fattorino, impegnato nella consegna di merci nei pressi di un supermercato, ha lasciato il proprio giubbotto sul furgone per agevolare le operazioni di scarico.

In quel momento il quarantottenne romano ha approfittato della situazione per sottrarre il portafogli contenuto nel giubbotto e impossessarsi della carta di credito della vittima.

Le notifiche sospette e la richiesta di aiuto

Mentre il fattorino era ancora intento a scaricare i pacchi il suo cellulare ha iniziato a ricevere una raffica di notifiche dall’applicazione bancaria.

Le segnalazioni riguardavano una serie di pagamenti effettuati in rapida successione con la sua carta di credito. Resosi conto dell’ammanco del giubbotto e del portafogli, la vittima si è immediatamente rivolta al 112 (Numero Unico di Emergenza), denunciando l’accaduto e fornendo dettagli utili agli operatori.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di P.S. Albano Laziale ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

Grazie alle informazioni sulle transazioni i poliziotti hanno individuato la tabaccheria da cui era partita la notifica dell’ultima operazione con la carta rubata.

Nei pressi dell’esercizio commerciale hanno intercettato il sospettato che aveva ancora con sé il portafogli e la carta di credito sottratti, oltre agli oggetti acquistati durante lo shopping illecito.

I reati contestati e la posizione dell’indagato

L’uomo, un quarantottenne romano, è stato arrestato e risulta gravemente indiziato dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

