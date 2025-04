Ruba il tablet del peschereccio al titolare e tenta il "cavallo di ritorno", 26enne nei guai a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tunisino di 26 anni è stato denunciato a Catania dalla Polizia di Stato per furto aggravato e tentata estorsione ai danni del proprietario di un peschereccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe rubato un tablet dal suo datore di lavoro per poi tentare di restituirlo dietro pagamento. L’episodio è avvenuto al porto, dove il pescatore ha subito denunciato l’accaduto.

Il furto e il tentativo di estorsione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane tunisino, assunto in prova come aiutante su un peschereccio, ha approfittato di un momento di distrazione del proprietario per sottrarre un tablet essenziale per l’attività di pesca. Il dispositivo, dotato di un software specifico del Ministero delle Politiche Agricole, è stato rubato al termine di una giornata lavorativa.

La richiesta di riscatto

A distanza di poche ore, il collaboratore infedele si è presentato dal suo datore di lavoro non per restituire il tablet, ma per proporre la pratica del “cavallo di ritorno”. Ha chiesto una somma di denaro in cambio della restituzione del dispositivo rubato. Il pescatore, rifiutando di cedere al ricatto, si è recato immediatamente presso gli uffici della Polizia di Frontiera per denunciare l’accaduto.

Le indagini e la denuncia

La squadra di Polizia Giudiziaria dello “Scalo Marittimo” ha avviato le indagini, analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del porto. Gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a rintracciare il tunisino, che nel frattempo era stato arrestato per un altro reato. L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato e tentata estorsione.

Fonte foto: IPA