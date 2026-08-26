Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per violenza sessuale, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale a Lecce. Un uomo di 22 anni, residente nella provincia di Brindisi, è stato fermato dopo aver aggredito una donna nei pressi di un chiosco e aver tentato di estorcerle denaro e prestazioni sessuali in cambio della restituzione del telefono rubato. L’intervento è scaturito da una denuncia presentata il 14 agosto scorso.

I dettagli dell’aggressione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una denuncia sporta presso la Questura di Lecce da una donna vittima di una grave aggressione. Secondo quanto riportato, la donna si trovava insieme al compagno nei pressi di un chiosco per la vendita di panini quando, approfittando dell’assenza momentanea del compagno, l’uomo l’ha prima palpeggiata e poi le ha strappato la borsa contenente il telefono cellulare.

L’episodio si è verificato il 14 agosto, quando la vittima, rimasta sola per pochi istanti, è stata avvicinata dal ventiduenne. L’uomo, secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, ha compiuto atti di violenza sessuale palpeggiando la donna, per poi passare alla rapina della borsa. Durante la colluttazione, la vittima è stata scaraventata a terra e trascinata, riportando diverse escoriazioni. Solo l’intervento tempestivo del compagno ha messo in fuga l’aggressore, che si è diretto verso la stazione ferroviaria.

Le indagini e il tentativo di estorsione

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Lecce sono partite immediatamente dopo la denuncia. Un elemento chiave per l’identificazione dell’aggressore è stato il tentativo della vittima di contattare il proprio smartphone rubato. Alla chiamata ha risposto proprio l’uomo, che ha avanzato una richiesta di tentata estorsione: la restituzione del telefono sarebbe avvenuta presso la stazione di Brindisi in cambio di 50 euro e di una prestazione sessuale.

L’arresto alla stazione ferroviaria

La Polizia ha predisposto un servizio di appostamento presso la stazione ferroviaria di Brindisi. Qui, l’uomo è stato individuato e riconosciuto dalla vittima. Alla vista degli agenti, il ventiduenne ha opposto una violenta resistenza a pubblico ufficiale, scagliandosi contro i poliziotti con calci e pugni. Dopo essere stato immobilizzato, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale locale, dove gli accertamenti hanno evidenziato l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. I poliziotti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le conseguenze giudiziarie

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha disposto il trasferimento del giovane presso la Casa Circondariale della città, dove l’arresto è stato successivamente convalidato. Contestualmente, nei confronti dell’uomo è stata proposta al Questore la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Lecce.

IPA