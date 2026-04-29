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Un arresto per furto aggravato in abitazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Matera. Un quarantenne, elettricista, è stato fermato in flagranza di reato a Marconia di Pisticci dopo essere stato sorpreso a sottrarre denaro dall’abitazione di un anziano. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.

L’operazione a Marconia di Pisticci

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un ottantenne si è recato presso il Commissariato di Pisticci, visibilmente scosso e confuso, per denunciare il furto di una somma di denaro dalla propria abitazione.

L’anziano, ancora sotto shock, ha raccontato agli agenti di aver scoperto l’ammanco poco dopo che un uomo, impegnato in lavori di manutenzione all’interno della casa, si era allontanato.

L’identificazione del sospetto e il ritrovamento del denaro

Gli agenti, dopo aver rassicurato la vittima, hanno immediatamente avviato le ricerche. Grazie a un’azione tempestiva e coordinata, supportata anche da auto civetta, sono riusciti a rintracciare il sospetto poco distante dall’abitazione dell’ottantenne.

L’uomo, un quarantenne di professione elettricista e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso le banconote che erano state sottratte poco prima all’anziano.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Constatata la flagranza del reato, il quarantenne è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato in abitazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza.

Il denaro recuperato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso della somma sottratta.

L’episodio avvenuto a Marconia di Pisticci mette in luce l’importanza della tempestività e dell’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. La collaborazione tra cittadini e Polizia si è rivelata fondamentale per assicurare alla giustizia il presunto responsabile e per restituire serenità alla vittima.

L’intervento della Polizia di Stato a Matera rappresenta un esempio di come la presenza sul territorio e la rapidità di risposta possano fare la differenza nella tutela della sicurezza pubblica.

IPA