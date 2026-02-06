Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in centro storico: con questa contestazione un 44enne tunisino è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Foligno dopo essere stato identificato come autore di un colpo in un negozio di abbigliamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe approfittato della chiusura per la pausa pranzo per introdursi furtivamente nell’esercizio commerciale e sottrarre capi per un valore di circa 500 euro. L’indagine è stata condotta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Furto durante la pausa pranzo a Foligno

La vicenda ha avuto origine alcune settimane fa, quando il titolare di un negozio di abbigliamento situato nel centro storico di Foligno ha denunciato un furto avvenuto durante la pausa pranzo.

Gli agenti del Commissariato locale hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per risalire all’autore del gesto.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo si sarebbe introdotto nel negozio approfittando della temporanea assenza del personale dovuta alla chiusura per la pausa pranzo.

Una volta all’interno avrebbe sottratto diversi capi di vestiario per un valore complessivo di circa 500 euro, e si sarebbe poi allontanato indisturbato.

L’identificazione grazie alle telecamere

Gli agenti hanno potuto ricostruire l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale.

Analizzando i filmati e soffermandosi sui tratti somatici dell’autore, i poliziotti sono riusciti a identificarlo: si tratta di un 44enne tunisino, già noto al Commissariato per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, nonché per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

La denuncia e le conseguenze

Una volta raccolti gli elementi necessari la Polizia di Stato ha proceduto a denunciare l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di furto aggravato.

Il caso riporta l’attenzione sulla sicurezza dei negozianti del centro storico di Foligno, spesso esposti a furti e altri reati contro il patrimonio soprattutto nei momenti di chiusura temporanea degli esercizi. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini e dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per prevenire e contrastare simili episodi.

