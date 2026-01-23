Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e decreto di espulsione: questo il bilancio di un’operazione di polizia, con gravi conseguenze per un 24enne marocchino sorpreso a rubare e consumare prodotti alimentari in un supermercato di Rieti. L’uomo, senza fissa dimora e in posizione amministrativa irregolare, è stato denunciato in stato di libertà e invitato a lasciare il territorio italiano.

Furto in un supermercato a Rieti

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno individuato e denunciato un cittadino marocchino di 24 anni per il reato di furto aggravato.

L’uomo è stato notato dal titolare di un supermercato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra gli scaffali. Dopo aver prelevato alcuni prodotti alimentari ne ha consumato una parte direttamente all’interno dell’esercizio commerciale, rifiutandosi poi di pagare quanto preso. Il comportamento ha insospettito il personale, che ha prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la perquisizione

Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il giovane ancora nei pressi del supermercato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di altri prodotti alimentari la cui provenienza non è stata possibile accertare.

Questo elemento ha rafforzato i sospetti nei suoi confronti, portando alla denuncia per furto aggravato.

Un precedente episodio analogo

Le indagini condotte dalla Polizia hanno permesso di accertare che il ventiquattrenne si era reso protagonista, la sera precedente, di un altro episodio simile di furto in un diverso negozio della città.

In quell’occasione, però, il titolare dell’attività aveva scelto di non sporgere denuncia, motivo per cui il fatto non aveva avuto conseguenze immediate.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

Il cittadino marocchino, risultato senza fissa dimora e in posizione amministrativa irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

In aggiunta il Prefetto di Rieti ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione, mentre il Questore ha disposto un ordine a lasciare lo Stato italiano entro i termini previsti dalla legge.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati predatori e le situazioni di irregolarità amministrativa.

